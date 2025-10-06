Tropas israelíes patrullando la frontera entre Israel y Gaza, 6 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/ATEF SAFADI
Tropas israelíes patrullando la frontera entre Israel y Gaza, 6 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/ATEF SAFADI
/ ATEF SAFADI
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Comienzan las negociaciones en Egipto para poner fin a la guerra en Gaza
Resumen de la noticia por IA
Comienzan las negociaciones en Egipto para poner fin a la guerra en Gaza

Comienzan las negociaciones en Egipto para poner fin a la guerra en Gaza

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

y de sostendrán este lunes negociaciones indirectas en Egipto para poner fin a casi dos años de guerra en Gaza y el presidente estadounidense, Donald Trump, urgió a las delegaciones a avanzar “rápido”.

El grupo terrista islamista Hamás e Israel respondieron positivamente a la propuesta de Trump para un cese de los combates y la liberación de los rehenes israelíes cautivos en Gaza, a cambio de palestinos presos en cárceles israelíes.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Las conversaciones indirectas en el balneario de Sharm el Sheij buscan cerrar los detalles sobre el plan en vísperas de que se cumplan dos años del inicio del conflicto, que estalló tras el en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

PUEDES VER: Trump amenaza a Hamás con la “aniquilación total” si no cede el control de Gaza, según CNN

Los principales cabos sueltos que plantea la propuesta de Trump son el desarme de Hamás, su salida del gobierno de Gaza y la retirada de las fuerzas israelíes de este territorio palestino.

Jalil Al Hayya, el negociador jefe de Hamás, que el mes pasado fue objetivo de un bombardeo israelí en Doha, este lunes, indicó un alto responsable del grupo.

Las conversaciones seguirán luego en la ciudad turística egipcia de Sharm el Sheij con el objetivo de “determinar la fecha de una tregua temporal”, dijo Al Hayya, y para crear las condiciones para una primera fase del plan, en la que 47 rehenes retenidos en Gaza serán liberados a cambio de cientos de presos palestinos.

Trump celebró el domingo que hubo y con aliados de todo el mundo, incluyendo países árabes y musulmanes.

Tanques del ejército israelí frente a edificios dañados por la guerra en las cercanías del Hospital de Campaña Jordano en la ciudad de Gaza, el 3 de octubre de 2025. (Foto de JACK GUEZ / POOL / AFP)
Tanques del ejército israelí frente a edificios dañados por la guerra en las cercanías del Hospital de Campaña Jordano en la ciudad de Gaza, el 3 de octubre de 2025. (Foto de JACK GUEZ / POOL / AFP)
/ JACK GUEZ

“Me han dicho que la primera fase debería completarse esta semana, y estoy pidiendo a todos que se muevan rápido”, escribió en su red Truth Social.

El presidente egipcio, , elogió este lunes el plan de Trump y afirmó que es “el camino correcto hacia una paz y estabilidad duraderas”.

El primer ministro israelí, , anunció que la delegación de su gobierno saldrá rumbo a Egipto este lunes y expresó su esperanza de que los rehenes puedan ser liberados “en los próximos días”.

La Casa Blanca indicó que Trump envió a Egipto a su yerno Jared Kushner y a su emisario para Oriente Medio, .

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC