Tanques del ejército israelí frente a edificios dañados por la guerra en las cercanías del Hospital de Campaña Jordano en la ciudad de Gaza, el 3 de octubre de 2025. (Foto de JACK GUEZ / POOL / AFP)
/ JACK GUEZ
Delegación israelí es “reticente a cooperar” para detener guerra en Gaza, según fuente
La que participa este lunes en las conversaciones para discutir los términos del plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la es “reticente a cooperar”, afirmó este lunes a EFE una fuente de seguridad egipcia conocedora del proceso de negociación.

La fuente, que pidió mantener el anonimato por motivos de seguridad, denunció que la delegación israelí “no cooperó” durante las mantenidas durante la jornada del lunes en la ciudad balneario egipcia de Sharm el Sheij, en la península del Sinaí.

De acuerdo con el informante, la delegación israelí “no tenía instrucciones de responder a ninguna propuesta sobre los mecanismos de implementación del plan ni a las garantías solicitadas por Hamás de que Israel ”.

Tampoco ofreció garantías de detener los asesinatos de los miembros del movimiento palestino en el enclave una vez todos los rehenes en manos de Hamás sean liberados.

Asimismo, lamentó que los intentos de mediación de Egipto y Qatar en las conversaciones de hoy “fueron en vano”, pero confió en que la participación de Estados Unidos pueda “representar un punto de inflexión para el éxito de las negociaciones”, aunque afirmó que se necesita “presión” a Israel por parte de Washington.

El primer ministro israelí, , ordenó ayer al ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, encabezar la delegación, pero finalmente pospuso su llegada hasta el miércoles, coincidiendo con la del enviado especial estadounidense para Oriente Medio, , y del yerno de Trump, .

Tropas israelíes patrullando la frontera entre Israel y Gaza, 6 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/ATEF SAFADI
Entre los puntos complicados del plan de Trump, incluyen los detalles precisos de la , la formación de una fuerza internacional para mantener la estabilidad, la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza y el calendario para ello.

De acuerdo con el plan de Trump, la primera fase -que centrará las negociaciones en Egipto- estipula la , vivos y muertos, que el grupo islamista mantiene retenidos desde su ataque en territorio israelí del 7 de octubre de 2023 a cambio de la excarcelación por Israel de cientos de palestinos.

La propuesta también contempla la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de , algo descartado, sin embargo, por Netanyahu.

