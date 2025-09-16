Un convoy de tanques israelíes se despliega en la frontera de Israel con la Franja de Gaza, el 16 de septiembre de 2025. (Foto de Menahem KAHANA / AFP)
Un convoy de tanques israelíes se despliega en la frontera de Israel con la Franja de Gaza, el 16 de septiembre de 2025. (Foto de Menahem KAHANA / AFP)
/ MENAHEM KAHANA
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Ejército israelí calcula que tardará “varios meses” en tomar la ciudad de Gaza
Resumen de la noticia por IA
Ejército israelí calcula que tardará “varios meses” en tomar la ciudad de Gaza

Ejército israelí calcula que tardará “varios meses” en tomar la ciudad de Gaza

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El portavoz del Ejército israelí, , afirmó este martes que tomar el control de la ciudad de llevará varios meses, después de que comenzara anoche una ofensiva terrestre contra la capital acompañada de intensos bombardeos.

Calculamos que tomar el control de la ciudad y de sus centros de gravedad llevará varios meses; y varios meses más hasta que quede completamente destruida, o incluso más”, declaró en una rueda de prensa virtual.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Las tropas israelíes avanzan hacia el centro de Ciudad de Gaza tras lanzar una gran ofensiva terrestre

Defrin insistió en que la ofensiva militar -en la que ya han muerto unos 65.000 palestinos, según Sanidad gazatí- continuará hasta “alcanzar los objetivos de la guerra” y confirmó que Israel ya controla “amplias zonas de la Ciudad de Gaza” después de más de cinco semanas de ataques contra la capital.

Sobre los 48 rehenes que siguen retenidos en el enclave, el portavoz castrense dijo que están siempre “ante su mirada” y que las tropas han recibido la orden de evitar causarles daño “en la medida de lo posible”.

El jefe de Estado Mayor informará personalmente a los comandantes antes de la operación y les enfatizará la importancia de actuar gradualmente y evitar causar daño a los rehenes en la medida de lo posible. Estamos tomando todas las medidas, incluyendo los medios de inteligencia, sin escatimar esfuerzos, para comprender la situación”, añadió.

Sin embargo, familiares de los cautivos han comenzado una nueva acampada frente a la residencia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, exigiéndole que deje de “sacrificar” a los rehenes y los soldados.

MÁS INFORMACIÓN: ¿Quiénes eran los objetivos de Israel en el ataque en Qatar a Hamás que “mató cualquier esperanza” para los rehenes?

Israel dio comienzo este martes a la incursión terrestre en la ciudad de Gaza, que llegó precedida por una noche de intensos bombardeos desde drones y helicópteros, además de la huida de miles de personas hacia el sur del enclave.

Por su parte, Hamás calificó hoy de “limpieza étnica” el avance de tropas israelíes en la ciudad, que coincide con la conclusión de una Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU de que Israel está perpetrando un genocidio en Gaza.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC