Un familiar llora junto al cadáver de un niño en el hospital Al Shifa, en la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el 29 de agosto de 2025. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED SABER
Ejército israelí recupera los restos de dos rehenes en Gaza
Ejército israelí recupera los restos de dos rehenes en Gaza

Ejército israelí recupera los restos de dos rehenes en Gaza

El ejército israelí anunció este viernes que recuperó en la los cuerpos de dos rehenes fallecidos desde el en octubre de 2023 y los trajo de vuelta al país.

"Las FDI (ejército israelí) recuperaron el cuerpo de Ilan Weiss y los restos de otro rehén cuya identidad aún no se ha revelado, durante una ", confirmaron las fuerzas armadas en un comunicado.

Francisco Sanz
Weiss, de 55 años y residente del kibutz Beeri, al este de Gaza, fue asesinado en el ataque del movimiento islamista palestino a Israel y su cadáver .

Su esposa Shiri y una de sus hijas, Noga, quienes habían sido secuestradas en su hogar, fueron liberadas durante la en noviembre de 2023. El kibutz confirmó la muerte de Weiss a principios de 2024.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pronuncia un discurso el 13 de agosto de 2025. Foto: EFE/EPA/Ronen Zvulun
El primer ministro israelí, , expresó sus condolencias a las familias de los dos cautivos fallecidos y reiteró que "la campaña para traer a todos los rehenes continúa".

De las 251 personas el 7 de octubre de 2023, 47 permanecen en la y se cree que una veintena siguen aún vivas.

