Imagen de archivo de Abu Obeida, el portavoz de las Brigadas al Qasam, el brazo armado de Hamás. Foto: EFE/Mohammed Saber
Agencia AFP

El brazo armado de Hamás reafirma que “no renunciará” a sus armas
El portavoz del brazo armado del movimiento terrorista islamista palestino reafirmó el lunes que el grupo islamista “no renunciará” a sus armas, antes de un encuentro entre y en Estados Unidos para tratar el futuro de Gaza.

Washington y mediadores regionales buscan acelerar el ritmo para poner en marcha la segunda fase del frágil alto al fuego, vigente desde octubre entre Israel y Hamás en la .

Las Brigadas Ezedin al Qasam también confirmaron la muerte de su portavoz Abu Obeida, que había sido anunciada por Israel en agosto.

“Nuestro pueblo se defiende y no renunciará a sus armas mientras la ocupación perdure; no se rendirá, aunque tenga que luchar con las manos desnudas”, dijo Abu Obeida, el nuevo portavoz de , quien adoptó el nombre de guerra de su predecesor fallecido, en una declaración en video en su canal de Telegram.

Terroristas de Hamás portan sus armas en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, antes de la liberación de los rehenes israelíes el 22 de febrero de 2025. Foto: Bashar Taleb/AFP
En el centro de las , una idea rechazada por el movimiento, que recientemente propuso “una congelación o almacenamiento de armas” y trasladó la responsabilidad a Israel.

“Llamamos a todas las partes implicadas a trabajar por el desarme de las armas mortíferas de la ocupación, que han sido y siguen siendo utilizadas para exterminar a nuestro pueblo”, afirmó el lunes el nuevo Abu Obeida.

Israel bombardeó este martes 28 de octubre la Franja de Gaza pese al cese el fuego en curso y luego de acusar a Hamás de atacar a sus tropas, lo que el movimiento terrorista niega. (AFP)

