El ejército israelí actuará con “mayor contundencia” en su ofensiva en Ciudad de Gaza

El ejército israelí anunció este martes que actuará con “mayor contundencia” en Ciudad de Gaza, principal centro urbano del enclave palestino, que quiere tomar en su totalidad como parte de su guerra contra Hamás, e instó a la población a marcharse.

“A todos los habitantes de Ciudad de Gaza (...), las fuerzas de defensa están decididas a derrotar a Hamás y actuarán en la zona de Ciudad de Gaza con mayor contundencia”, escribió en la red social X el portavoz en árabe de las fuerzas armadas, Avichay Adraee.

“Evacúen inmediatamente por el eje Al Rashid”, añadió el coronel Adraee, después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtiera a los residentes del mayor centro urbano de la Franja de Gaza que abandonaran la zona.

Un fotógrafo de AFP en Ciudad de Gaza vio aviones lanzando octavillas, en las que se urge a la población a huir hacia el sur. Naciones Unidas estima que un millón de personas viven en esa localidad y sus alrededores.

“Lo que yo le pregunto a Israel es adónde se supone que tenemos que ir”, dijo a AFP Jaled Juwaiter, de 36 años, mientras huía del barrio de Zeitún, en Ciudad de Gaza.

“Hay bombas y matanzas por todos lados. Solo tenemos a Dios, porque por lo demás el mundo mira cómo nos masacran y no hace nada”, añadió.

La agencia de Defensa Civil gazatí afirmó que 15 personas murieron en ataques aéreos israelíes este martes en distintos puntos de la Franja. El lunes fallecieron 39, de las cuales 25 de ellas en Ciudad de Gaza, aseveró.

Las restricciones a la prensa en la Franja hacen que AFP no pueda verificar de forma independiente los balances comunicados por la Defensa Civil gazatí o el ejército israelí.

Israel ha intensificado sus bombardeos sobre la ciudad como parte de la operación de toma de control, y pese a las reiteradas peticiones de los países occidentales y las agencias de ayuda humanitaria para que cesen.

El ejército afirma controlar el 40% de esta ciudad, ubicada en el norte de la Franja, y argumenta que su objetivo es tomarla en su totalidad para noquear a Hamás y liberar a los rehenes aún cautivos.

Estados Unidos promovió en los últimos días una nueva iniciativa para alcanzar un alto el fuego entre Israel y Hamás, sin éxito de momento.