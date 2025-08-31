Los principales tanques de batalla del ejército israelí se mueven a lo largo de la frontera con la Franja de Gaza en el sur de Israel, el 27 de agosto de 2025. (Foto de Jack GUEZ / AFP)
Los principales tanques de batalla del ejército israelí se mueven a lo largo de la frontera con la Franja de Gaza en el sur de Israel, el 27 de agosto de 2025. (Foto de Jack GUEZ / AFP)
/ JACK GUEZ
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
El Ejército de Israel advierte que también alcanzará a líderes de Hamás fuera de Gaza
Resumen de la noticia por IA
El Ejército de Israel advierte que también alcanzará a líderes de Hamás fuera de Gaza

El Ejército de Israel advierte que también alcanzará a líderes de Hamás fuera de Gaza

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El jefe del Estado Mayor de Israel, , celebró este domingo el asesinato del portavoz del brazo armado de (las Brigadas de Al Qasam), , y advirtió que también alcanzarán al resto de los líderes del movimiento palestino que permanecen afincados fuera de .

En la Franja de Gaza, ayer atacamos a uno de los principales líderes de Hamás, Abu Obeida. Esto no es el final; la mayor parte del liderazgo de Hamás está en el extranjero, y también los alcanzaremos”, dijo Zamir tras realizar una evaluación de la situación en el Comando Norte.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Israel confirma el asesinato del portavoz del brazo armado de Hamás, Abu Obeida

Este domingo el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó el asesinato de Obeida en un ataque que perpetraron ayer en la ciudad de Gaza en una acción conjunta entre el Ejército y el Shin Bet, la agencia de inteligencia israelí interior.

Este paso se suma a una serie de importantes ataques del Ejército en Yemen, Líbano, Siria y otros escenarios. Estamos sorprendiendo, actuando con iniciativa y alcanzando todos los objetivos para garantizar la seguridad de los civiles israelíes”, agregó el jefe del Ejército.

Israel asegura que Obeida era “uno de los últimos terroristas de alto rango que quedaban en el ala militar” antes de los ataques del 7 de octubre de 2023 y que se encargó durante la última década del “aparato de propaganda” del brazo armado del grupo palestino.

(...) coordinó la colaboración entre los portavoces políticos de la organización y su ala militar, y fue una figura clave en la definición de la política de propaganda”, recoge un comunicado del Ejército israelí difundido este domingo.

MÁS INFORMACIÓN: Israel mata a más de 100 palestinos desde el sábado y sigue destruyendo la ciudad de Gaza

Lo cierto es que desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza, el portavoz de las Brigadas de Al Qasam realizó numerosos vídeos en los que informaba sobre la postura del grupo palestino en relación a las negociaciones o el destino de los rehenes.

En estos casi dos años de guerra, Israel ha asesinado a los principales líderes de Hamás entre ellos el que fuera el dirigente de su brazo político, Ismael Haniyeh, en una explosión en Teherán en julio de 2024. También en octubre del mismo año, Israel confirmó el asesinato del máximo líder de Hamás, Yahya Sinwar, considerado el cerebro de los ataques del 7 de octubre y el hombre más buscado en la Franja.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC