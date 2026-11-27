El Ejército israelí mató este viernes al menos a una persona e hirió a varias más en ataques contra el norte de la Franja de Gaza, según informó la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.

Según este medio, una persona murió y otra resultó herida en un ataque perpetrado por un dron militar israelí contra Yabalia (norte de la Franja) durante esta madrugada.

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Además, el Ejército israelí llevó a cabo un segundo bombardeo contra un apartamento en el barrio de Al Rimal, al oeste de ciudad de Gaza (también norte), que, de acuerdo con las informaciones publicadas por Wafa, causó varios heridos, incluyendo a mujeres y niños.

Según recogen los medios israelíes, el ataque tenía como objetivo el asesinato del hijo de uno de los dirigentes del brazo político de Hamás, Jaled Al Haya.

El Ejército israelí aseguró a su vez en un comunicado que sus tropas “desmantelaron cuatro instalaciones de almacenamiento de armas utilizadas por el ala militar de Hamás” situadas, según un gráfico adjunto, en el norte de la Franja de Gaza.

El Ejército israelí mató a tres hombres de entre 28 y 38 años en un ataque con dron a un vehículo en la ciudad de Gaza, en el norte del enclave palestino. Foto: EFE/ Ahmad Awad / Ahmad Awad

Pese a la tregua vigente desde hace un año, Israel lanza a diario ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones, a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también a civiles, entre ellos mujeres y niños; y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla, a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.

Al menos 1.705 personas han muerto por ataques de Israel a Gaza desde que entró en vigor el alto el fuego en octubre de 2025, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad de la Franja.

En total, más de 74.772 gazatíes han muerto en Gaza por ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva contra el enclave en represalia por la incursión de las milicias gazatíes en su territorio ese mismo día, en el que mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 251.

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