Soldados israelíes con vehículos militares se reúnen cerca de la valla fronteriza con la Franja de Gaza. Foto: EFE/ Abir Sultan
Agencia EFE
El jefe del Ejército avisa de que Israel aumentará sus ataques contra la ciudad de Gaza
El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, , dijo este martes a los reservistas llamados a filas de cara a la que Israel aumentará e intensificará sus ataques contra la capital gazatí.

“Nos estamos preparando para continuar con la guerra; vamos a aumentar e intensificar los ataques de nuestra operación y por eso os hemos convocado”, manifestó Zamir en una visita a la base de Nachshonim, donde se dirigió a algunos de los miles de reservistas que se presentaron al servicio este martes.

PUEDES VER: Expertos internacionales afirman que Israel comete “definición legal” de genocidio en Gaza

Zamir declaró en su discurso que las están entrando en lugares en los que no habían entrado antes y que la invasión terrestre de la ciudad ya ha comenzado.

Según fuentes militares, las incorporaciones de reservistas redundarán en un aumento “gradual” de las fuerzas, ya que los nuevos soldados se suman a varios miles que ya están en servicio activo y cuyas órdenes de servicio se han prolongado para esta operación.

Los tanques de batalla principales del ejército de Israel están posicionados en la frontera con la Franja de Gaza, al sur de Israel, el 27 de agosto de 2025. (Foto de Jack GUEZ / AFP).
“Nuestros enemigos, el 7 de octubre (de 2023) y desde entonces, . Estamos operando contra todos ellos, constantemente, con determinación”, aseguró Zamir a los reservistas, a quienes dio las gracias y deseó mucha suerte.

El jefe del Estado Mayor añadió que no detendrá la guerra hasta lograr una “victoria definitiva” contra el grupo islamista.

. Dondequiera que los localizamos, ya sean altos cargos o figuras de bajo rango, los atacamos, todo el tiempo”, aseveró Zamir.

