El líder de la oposición israelí afirma que la decisión sobre Gaza es “un desastre”

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, afirmó este viernes que la decisión del Gobierno israelí de avanzar su ofensiva en Gaza y ocupar Ciudad de Gaza, una ciudad norteña de un millón de habitantes, “es un desastre que conducirá a muchos más desastres”.

Lapid afirma en su cuenta de X que la decisión del Ejecutivo israelí está “en completa contradicción con la opinión del Ejército y de los funcionarios de seguridad” y que no tiene en cuenta “el desgaste y el agotamiento de las fuerzas combatientes”.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

El líder de la oposición opina que los dos ministros ultranacionalistas y colonos israelíes -el de Finanzas, Bezalel Smotrich, y el de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir- han arrastrado al primer ministro, Benjamín Netanyahu, a una decisión que “llevará meses” y “conducirá a la muerte de los rehenes y de muchos soldados”.

LEE TAMBIÉN: El Gobierno de Israel aprueba el plan militar de Netanyahu para ocupar la Ciudad de Gaza



Además, asegura que este plan “costará a los contribuyentes israelíes decenas de miles de millones y conducirá a un colapso político”.

“Esto es exactamente lo que Hamás quería: que Israel quedara atrapado en un territorio sin objetivo, sin definir el panorama para el día siguiente, en una ocupación inútil que nadie entiende a dónde conduce”, asegura.

Por su parte, una de las principales figuras de la oposición, el derechista secular Avigdor Liberman, dijo en su cuenta de X que la decisión del gabinete “demuestra que se están tomando decisiones de vida o muerte en oposición a las consideraciones de seguridad y los objetivos de la guerra”.

Mientras, el líder de la izquierda, Yair Golan, dijo a la radio del Ejército que el plan será un “desastre durante generaciones”.

El líder opositor israelí, Yair Lapid; y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. (Fotos de Olivier Douliery / Leo Correa / AFP)

“Nuestros hijos y nietos seguirán patrullando los callejones de Gaza, pagaremos miles de millones a lo largo de los años, y todo esto por motivos de supervivencia política y visiones mesiánicas”, denunció.

El gabinete de seguridad del Gobierno de Israel dio luz verde en la madrugada de este viernes a un plan militar propuesto por Netanyahu para ocupar la Ciudad de Gaza, en el norte del enclave y que acoge a un millón de personas.

En declaraciones a la cadena Fox anteriores a la reunión del gabinete, Netanyahu afirmó que su objetivo era ocupar toda Gaza, pero que no pretende quedársela ni gobernarla, sino mantener un “perímetro de seguridad” y entregarla a “fuerzas árabes que la gobiernen” sin amenazar a Israel y sin Hamás.

Las fuerzas armadas se han mostrado reacias a este plan, ya que supondrá operar en lugares donde se encuentran retenidos los rehenes (quedan 20 vivos y 30 muertos) por temor a que las milicias palestinas en Gaza los ejecuten ante el avance de las tropas, como ya ocurrió a finales de agosto de 2024 con seis cautivos, hallados el 1 de septiembre.