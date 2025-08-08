El exprimer ministro israelí y líder de la oposición Yair Lapid ofrece una conferencia de prensa sobre el próximo presupuesto estatal en Tel Aviv el 16 de mayo de 2023. (Foto de JACK GUEZ / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

El líder de la oposición israelí afirma que la decisión sobre Gaza es “un desastre”
El , Yair Lapid, afirmó este viernes que la decisión del Gobierno israelí de avanzar su y ocupar Ciudad de Gaza, una ciudad norteña de un millón de habitantes, “es un desastre que conducirá a muchos más desastres”.

Lapid afirma en su cuenta de X que la decisión del Ejecutivo israelí está “en completa contradicción con la opinión del Ejército y de los funcionarios de seguridad” y que no tiene en cuenta “el desgaste y el agotamiento de las fuerzas combatientes”.

El líder de la oposición opina que los dos ministros ultranacionalistas y colonos israelíes -el de Finanzas, Bezalel Smotrich, y el de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir- han arrastrado al primer ministro, Benjamín Netanyahu, a una decisión que “llevará meses” y “conducirá a la muerte de los rehenes y de muchos soldados”.

LEE TAMBIÉN: El Gobierno de Israel aprueba el plan militar de Netanyahu para ocupar la Ciudad de Gaza


Además, asegura que este plan “costará a los contribuyentes israelíes decenas de miles de millones y conducirá a un colapso político”.

: que Israel quedara atrapado en un territorio sin objetivo, sin definir el panorama para el día siguiente, en una ocupación inútil que nadie entiende a dónde conduce”, asegura.

Por su parte, una de las principales figuras de la oposición, el derechista secular Avigdor Liberman, dijo en su cuenta de X que la decisión del gabinete “demuestra que se están tomando decisiones de vida o muerte en oposición a las consideraciones de seguridad y los objetivos de la guerra”.

Mientras, el líder de la izquierda, Yair Golan, dijo a la radio del Ejército que el plan será un “desastre durante generaciones”.

El líder opositor israelí, Yair Lapid; y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. (Fotos de Olivier Douliery / Leo Correa / AFP)
El líder opositor israelí, Yair Lapid; y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. (Fotos de Olivier Douliery / Leo Correa / AFP)

“Nuestros hijos y nietos seguirán patrullando los callejones de Gaza, pagaremos miles de millones a lo largo de los años, y todo esto por motivos de supervivencia política y visiones mesiánicas”, denunció.

El gabinete de seguridad del dio luz verde en la madrugada de este viernes a un plan militar propuesto por Netanyahu para ocupar la Ciudad de Gaza, en el norte del enclave y que acoge a un millón de personas.

En declaraciones a la cadena Fox anteriores a la reunión del gabinete, , pero que no pretende quedársela ni gobernarla, sino mantener un “perímetro de seguridad” y entregarla a “fuerzas árabes que la gobiernen” sin amenazar a Israel y sin Hamás.

Las fuerzas armadas se han mostrado reacias a este plan, ya que supondrá operar en lugares donde se encuentran retenidos los rehenes (quedan 20 vivos y 30 muertos) por temor a que las milicias palestinas en Gaza los ejecuten ante el avance de las tropas, como ya ocurrió a finales de agosto de 2024 con seis cautivos, hallados el 1 de septiembre.

