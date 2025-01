El principal asesor de seguridad nacional del presidente electo estadounidense, Donald Trump, dijo rotundamente el domingo que el grupo islamista palestino Hamás nunca volverá a gobernar Gaza.

“Ya no pueden ser una organización terrorista y nunca gobernarán Gaza. Punto”, dijo Mike Waltz en el programa “State of the Union” de la cadena CNN.

Waltz, exlegislador y veterano de dos misiones de combate en Afganistán, habló apenas horas después de que entrara en vigor un alto el fuego en el devastado territorio palestino tras negociaciones que se extendieron por meses entre Israel y Hamas a través de mediadores.

A pesar de la considerable incertidumbre sobre cómo se abordará la tregua -y cómo se puede asegurar la recuperación y la estabilidad a largo plazo de Gaza- Waltz expresó un cauto optimismo.

“Miren, Israel va a hacer lo que tenga que hacer para garantizar su seguridad. Y Estados Unidos, bajo la administración Trump, los apoyará” en “que Hamas nunca vuelva a gobernar Gaza”, afirmó.