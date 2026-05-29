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Un niño palestino lleva una caja mientras la gente regresa de un punto de distribución de alimentos gestionado por la Fundación Humanitaria de Gaza (FGH), con apoyo estadounidense e israelí. (Foto de Eyad BABA / AFP).
Un niño palestino lleva una caja mientras la gente regresa de un punto de distribución de alimentos gestionado por la Fundación Humanitaria de Gaza (FGH), con apoyo estadounidense e israelí. (Foto de Eyad BABA / AFP).
/ EYAD BABA
Por Agencia AFP

La ONU advirtió este viernes que el plan israelí de tomar el control del 70% de la Franja de Gaza aumentará con toda seguridad el sufrimiento de los niños, ya afectados por graves problemas de hacinamiento.

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