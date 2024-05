Cuando Biden confirmó que Estados Unidos no entregará más bombas a Israel, argumentó que era para proteger a la población civil y que estas no podían ser usadas en Rafah, territorio del sur de Gaza que es blanco de ataques israelíes como posible antesala de una masiva operación terrestre, que es rechazada por Washington.

“En Gaza han muerto civiles como consecuencia de esas bombas y de otras formas en que atacan centros de población”, señaló el presidente a CNN, en una de sus declaraciones más fuertes contra su aliado en lo que va de la guerra.

“Dejé claro que si entran en Rafah, no suministraré las armas que se han utilizado históricamente para encargarse de lugares como Rafah, para encargarse de las ciudades”, dijo Biden.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronuncia un discurso en la 30ª Gala Anual del Instituto Asiático Pacífico Americano de Estudios del Congreso, el 14 de mayo de 2024. (EFE/EPA/Samuel Corum). / Samuel Corum / POOL

En la misma entrevista, Biden precisó que Estados Unidos seguirá suministrando armas defensivas a Israel, como los de su sistema de defensa antiaérea Domo de Hierro, pero otros envíos cesarían en caso de que comenzara una invasión terrestre de Rafah.

La pausa de ese envío de bombas a Israel fue criticada por los republicanos, quienes argumentaban que ello representaba el abandono del aliado más cercano de Estados Unidos en Medio Oriente. Pero los demócratas y organizaciones internacionales respaldaron la medida.

Además, los republicanos de la Cámara de Representantes anunciaron que iban a presentar un proyecto de ley que ordenaba la entrega de armamento ofensivo a Israel.

La Casa Blanca adelantó el martes que Biden vetará ese proyecto de ley finalmente es aprobado por el Congreso.

La guerra en Gaza estalló el 7 de octubre del 2023 tras un ataque de los milicianos de Hamás en Israel que dejó 1.160 muertos, la mayoría civiles. Además, los islamistas secuestraron a unas 250 personas y se las llevaron a Gaza, actualmente más de 100 quedan como cautivos.

Ese mismo día, Israel declaró la guerra a Hamás y prometió aniquilar al grupo islamista. Hasta el momento, la ofensiva aérea y terrestre israelí ha provocado más de 35.000 muertos en Gaza, la mayoría mujeres y niños.

¿Qué contiene el paquete que Estados Unidos enviará a Israel?

Un soldado del ejército israelí hace un gesto mientras está parado sobre la torreta de un tanque de batalla ubicado en el sur de Israel, cerca de la frontera con la Franja de Gaza, el 9 de mayo de 2024. (Foto de AHMAD GHARABLI / AFP). / AHMAD GHARABLI

El nuevo paquete de armas para Israel divulgado el martes incluye alrededor de 700 millones de dólares en municiones para tanques, 500 millones de dólares en vehículos tácticos y 60 millones de dólares en proyectiles de mortero, dijeron los asesores del Congreso a la agencia AP.

Una fuente del Congreso de Estados Unidos le indicó a la AP que la notificación de de la administración Biden a los legisladores no representa una venta inminente del material bélico, sino que sería una transacción completamente nueva, lo que significa que cualquier arma podría tardar años en entregarse a Israel.

Una vez que una transferencia de armas se notifica al Congreso, los líderes del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes o del Comité de Relaciones Exteriores del Senado pueden bloquearla, anotó AP.

A pesar de la suspensión temporal de un envío de bombas a Israel, Biden y funcionarios de su gobierno han dejado en claro que continuarán con otros envíos y apoyo militar general a su aliado, el mayor receptor de ayuda militar estadounidense.

El lunes, el portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, sostuvo que Biden se asegurará de que “Israel tenga todos los medios militares que necesita para defenderse contra todos sus enemigos, incluido Hamás”.

“Para él, esto es muy sencillo: continuará proporcionando a Israel todas las capacidades que necesita, pero no quiere que se utilicen ciertas categorías de armas estadounidenses en un tipo particular de operación en un lugar particular. Y nuevamente, ha sido claro y coherente con eso”, agregó Kirby.

Opinión… La relación entre Estados Unidos e Israel va a persistir de por vida Por Carlos Novoa Shuña Analista internacional

Estados Unidos nunca va a hacer algo que perjudique a Israel. Con idas y venidas, ambos países tienen una relación muy estrecha. La existencia del Estado de Israel depende en gran medida del apoyo que le de Estados Unidos. Si bien en los gobiernos demócratas como el actual de Joe Biden hay un cierto acercamiento hacia los palestinos, eso no perjudica el eje central de la relación con Israel. Incluso en la época de Barack Obama llegó un momento en el que el presidente estadounidense ni se hablaba con Benjamin Netanyahu. Pero aún así, nunca hizo nada en contra de Israel; trataba de hacer cosas en favor de los palestinos pero sin que esto signifique darle la espalda a Israel, era una cuestión más de forma que de fondo. Entonces, si bien es cierto que la semana pasada hubo un veto de Biden, que fue considerado por algunos como una postura histórica, fue simplemente una foto de un momento. El demócrata buscaba dos cosas: ejercer presión sobre Netanyahu y amainar las críticas a Estados Unidos, que siempre está vetando las resoluciones de Naciones Unidas sobre el tema palestino. ¿Cómo se explica esta relación fuerte entre Israel y Estados Unidos? primero por la gran cantidad de ciudadanos judíos estadounidenses que están pendientes de lo que pasa en Israel, son unas 6 millones de personas. Desde ese punto de vista hay una relación umbilical. Segundo, en Estados Unidos hay un fuerte lobby judío que influye mucho en el Congreso y en la Casa Blanca, que existe desde los años 60 y tiene 100.000 miembros, con mucho peso. Esta relación va a persistir de por vida. No es solo una cuestión de intereses económicos, sino tiene que ver también con relaciones sociales, ideología, visiones similares del mundo, con cuestiones religiosas. Para Estados Unidos es una especie de obligación apoyar la existencia de Israel. ¿La relación va más allá de la geopolítica? Estados Unidos como potencia mundial, y de acuerdo con la visión del realismo en las relaciones internacionales, tiene intereses y no amigos. Entonces, tiene una estrategia en el Medio Oriente que está ligada al petróleo, por eso Arabia Saudita es un gran aliado, que le hace contrapeso a Irán, enemigo de Washington. Desde el punto de vista geopolítico estratégico, Israel es un país pequeño, cuya extensión es similar a la del departamento de Ica, es la única democracia en la región, pero con estados Unidos tiene más una relación de familia, no tanto geopolítica porque lo que más le genera es gastos, pero es una obligación para los estadounidenses proteger a los israelíes.

Vehículos israelíes vistos cerca de Rafah el 3 de mayo del 2024. (AFP).

Israel ya tiene suficientes soldados para invadir Rafah

Los palestinos cargan sus pertenencias mientras se preparan para huir de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 13 de mayo de 2024. (Foto de AFP). / -

En el campo de batalla, la cadena CNN informó que la administración Biden estima que Israel ya reunió suficientes soldados en las afueras de Rafah como para realizar una incursión a gran escala en los próximos días.

El medio remarcó que los altos funcionarios estadounidenses no están seguros de si Israel ya tomó la decisión final de ejecutar la invasión de Rafah, que sería un desafío directo a Biden.

En este punto, cabe precisar que Estados Unidos le ha exigido a Israel garantías para la integridad de los civiles antes de ejecutar una invasión de Rafah.

Más de un millón de palestinos se han refugiado en Rafah escapando de las acciones militares de Israel en otras zonas de Gaza.

Un funcionario estadounidense le dijo a CNN que Israel no hizo los preparativos adecuados para la evacuación segura de los civiles, como la construcción de infraestructura relacionada con alimentos, higiene y refugio.

CNN también informó que a medida que la guerra entra en su octavo mes, los funcionarios estadounidenses cuestionan cada vez más el enfoque de Israel sobre el conflicto, e incluso sugirieren públicamente que es poco probable que logre su objetivo declarado de destruir a Hamás y eliminar a su liderazgo.

El lunes, Kurt Campbell, el funcionario número dos del Departamento de Estado, dijo que claramente hubo tensiones entre Estados Unidos e Israel sobre “cuál es la teoría de la victoria”.

“A veces, cuando escuchamos atentamente a los líderes israelíes, hablan principalmente de la idea de algún tipo de victoria arrolladora en el campo de batalla, una victoria total. No me parece que creamos que eso sea probable o posible”, dijo Campbell, en una aparente alusión a las repetidas referencias del primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu a una “victoria total”.

“Consideramos que tiene que haber una solución más política. Esa es una de las razones por las que el equipo del presidente ha estado tan comprometido con la región circundante”, afirmó Campbell en la Cumbre de la Juventud de la OTAN.

Por su parte, el secretario de Estado, Antonty Blinken, advirtió el domingo que ir “precipitadamente hacia Rafah” podría tener consecuencias nefastas.

“Israel está en camino, potencialmente, de heredar una insurgencia en la que quedan muchos Hamás armados o, si se va, un vacío lleno de caos, anarquía y que probablemente podría ser llenado por Hamás”, dijo Blinken en el programa “Meet the Press” de NBC.