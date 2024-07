El diario The Wall Street Journal fue el primero en informar que se había dado luz verde al envío de estas bombas.

Las bombas “están en proceso de envío” y se espera que lleguen a Israel en las próximas semanas, dijo un funcionario del gobierno de Estados Unidos a dicho medio.

El envío a Israel de bombas de 900 kilogramos (2.000 libras), conocidas como MK84, todavía permanece sin autorización.

Palestinos y carros tirados por burros se abren camino sobre los escombros después de que el ejército israelí se retirara tras una ofensiva de dos semanas en Shujaiya, al este de la ciudad de Gaza. (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP). / OMAR AL-QATTAA

Cabe recordar que en mayo de este año, Estados Unidos vetó la entrega de 3.500 bombas a Israel de 900 kilos de peso aduciendo que estas habían sido usadas contra civiles en Gaza.

Cuando en ese momento Biden confirmó que Estados Unidos no entregará más bombas a Israel, el presidente argumentó que era para proteger a la población civil y que estas no podían ser usadas en Rafah.

“En Gaza han muerto civiles como consecuencia de esas bombas y de otras formas en que atacan centros de población”, señaló en mayo el presidente a CNN, en una de sus declaraciones más fuertes contra su aliado en lo que va de la guerra iniciada el 7 de octubre del 2023.

“Dejé claro que si entran en Rafah, no suministraré las armas que se han utilizado históricamente para encargarse de lugares como Rafah, para encargarse de las ciudades”, enfatizó Biden.

En la misma entrevista, Biden precisó que Estados Unidos seguirá suministrando armas defensivas a Israel, como los de su sistema de defensa antiaérea Domo de Hierro, pero otros envíos cesarían.

El diario The Washington Post aseguró que Israel usó las bombas de 900 kilos en el bombardeo al campo de refugiados de Yabalia el 31 de octubre del 2023 que dejó decenas de civiles muertos y destruyó numerosos edificios.

“Estas son las bombas que pueden destruir manzanas enteras”, dijo entonces un alto funcionario de la administración Biden al referirse a los proyectiles de 900 kilos.

Las bombas MK84 dejan cráteres en la tierra de 12 metros de ancho o más y pueden enviar metralla mortal a cientos de metros del lugar del impacto. Casi nunca son utilizadas por los ejércitos occidentales en lugares muy poblados debido al riesgo de víctimas civiles, precisó el Washington Post.

EE.UU. justifica el envío de las bombas de 225 kilos

Un soldado israelí hace gestos mientras un vehículo blindado de transporte de personal (APC) maniobra cerca de la frontera con la Franja de Gaza. (EFE/EPA/ABIR SULTAN).

Sobre las bombas de 225 kilos, el funcionario consultado por el Wall Street Journal dijo que a Estados Unidos no le preocupaba su uso en una zona densamente poblada de Gaza. Agregó que no habían estado siendo enviadas a Israel por un tema fortuito y no a causa de un veto.

“Debido a la manera en que se preparan estos envíos, a veces pueden mezclarse otras municiones. Eso es lo que ocurrió aquí con las bombas de 225 kilogramos, ya que nuestra principal preocupación había sido –y sigue siendo– el posible uso de bombas de 900 kilogramos en Rafah y en otras partes de Gaza”, dijo el funcionario.

“Porque nuestra preocupación no eran las bombas de 225 kilogramos, esas avanzan como parte del proceso habitual”, agregó.

A mediados de junio, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se quejó porque Estados Unidos estaba reteniendo el envío de armas e insinuó que esto estaba desacelerando la ofensiva de Israel en Rafah, ciudad que acogió a cientos de miles de palestinos desplazados por la guerra.

“Es inconcebible que en los últimos meses la administración estuviera reteniendo armas y municiones a Israel”, dijo Netanyahu. “Denos las herramientas y terminaremos el trabajo mucho más rápido”, agregó.

De acuerdo con un análisis del diario The New York Times, desde la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos ha brindado más ayuda a Israel que a cualquier otro país del mundo.

Desde 1948 hasta el año pasado, Estados Unidos había proporcionado 158.700 millones de dólares a Israel, la mayor parte de los cuales (124.300 millones de dólares), fue destinado a su Ejército y sus defensas antimisiles, según el Servicio de Investigación del Congreso.

Además, según un memorando de entendimiento de 10 años firmado en el 2016 por el presidente Barack Obama, Estados Unidos proporciona actualmente 3.800 millones de dólares al año en ayuda militar a Israel, sin contar los 15.000 millones de dólares en ayuda adicional aprobados en abril de este año por el Congreso norteamericano.

Opinión… Las razones de EE.UU. para armar a Israel Por Andrés Gómez de la Torre, Especialista en temas de Defensa

Hay que tener en cuenta que Estados Unidos está atravesando por un año electoral, algo que acarrea muchas complejidades. Además, es cierto que hay un dilema entre los demócratas liberales sobre la reanudación o la intensificación del apoyo militar a Israel en el contexto de la guerra en Gaza. Algunas voces demócratas están en favor del recorte de la ayuda militar debido al tema humanitario, pero en este debate interno se debe sopesar también a la masa de votantes y de donantes judíos en Estados Unidos, y el peso que tiene esta comunidad. Así, si bien hay algunas voces discordantes, es evidente que el Gobierno de Biden seguirá con la línea clásica de la política exterior y de seguridad de Estados Unidos en apoyo incondicional a Israel, con el valor agregado de que esta crisis con Hamás tiene un vector bien sensible para EE.UU., que es la influencia en la región del Medio Oriente de la República Islámica de Irán y sus proxies, como dicho movimiento islamista palestino y Hezbolá. Este es un elemento fundamental para entender el tema. Hace poco tiempo el presidente Biden firmó nueva ayuda militar a Israel, el Congreso también destrabó lo mismo tanto para Ucrania, como para Israel y Taiwán, en un escenario estratégico internacional. Finalmente, hay que tener en cuenta el fortísimo apoyo que le ha dado Estados Unidos a Israel en todas sus guerras, particularmente en la de 1973, la Guerra del Yom Kipur, cuando gobernaba la primera ministra Golda Meir y su país se encontró en una situación muy complicada por el sorpresivo ataque de Egipto en coordinación con Siria. De tal manera que lo que aquí va a prevalecer es una línea histórica de apoyo incondicional de Estados Unidos.

Bombas de Estados Unidos que matan a palestinos

Un hombre herido durante un bombardeo israelí es trasladado a la sala de emergencias del hospital Nasser en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 9 de julio de 2024. (Foto de Bashar TALEB / AFP). / BASHAR TALEB

Israel sigue usando munición fabricada en Estados Unidos para sus ataques en Gaza, Esta semana, CNN confirmó que en el bombardeo contra un complejo escolar que albergaba a personas desplazadas cerca de Khan Yunis, en el sur de Gaza, se empleó una bomba de pequeño diámetro (SDB) GBU-39 de procedencia estadounidense.

Al menos 27 personas murieron y 53 resultaron heridas en el ataque, que alcanzó la puerta del complejo escolar Al-Mutanabbi, también conocido localmente como Escuelas Al-Awda, según el Ministerio de Salud de Gaza.

CNN accedió a un video del lugar del ataque que compartió con expertos. Estos confirmaron que una sección de cola de la munición que figuraba en la grabación pertenecía a una bomba GBU-39.

“Basado en la forma característica de la aleta, las carcasas de los tornillos, así como la forma general del fragmento de munición... este remanente es consistente con un sistema de accionamiento de cola de la serie GBU-39 ubicado en la parte trasera de la munición”, dijo a CNN Patrick Senft, un coordinador de investigación de Armament Research Services (ARES).

Israel indicó el martes que el objetivo del ataque era un agente de Hamás. “Esta tarde, utilizando munición precisa, la [fuerza aérea israelí] atacó a un terrorista del ala militar de Hamás que participó, entre otras actividades terroristas, en la brutal masacre del 7 de octubre”, refirió.

CNN informó que la bomba GBU-39 es fabricada por Boeing. Se trata de una munición de alta precisión “diseñada para atacar objetivos puntuales estratégicamente importantes” y provocar pocos daños colaterales, dijo en mayo a CNN el experto en armas explosivas Chris Cobb-Smith. En ese mes, la munición había sido empleada por Israel en Rafah.

“El uso de cualquier munición, incluso de este tamaño, siempre implica riesgos en una zona densamente poblada”, precisó Cobb-Smith.