Familias de rehenes llaman a una huelga general en Israel, apoyada por la oposición

Un grupo de familias de los rehenes que siguen secuestrados en Gaza llamó a una huelga general en Israel el próximo domingo para protestar contra la ofensiva israelí en el enclave palestino y el plan del primer ministro, Benjamín Netanyahu, de tomar su capital, una propuesta secundada por la oposición israelí.

En una rueda de prensa celebrada este domingo en Tel Aviv que recoge la prensa israelí, los familiares denunciaron que el plan aprobado el pasado viernes por el gabinete de seguridad de Israel, que comprende ampliar la ofensiva y hacerse con el control de la ciudad de Gaza (donde viven casi un millón de personas), solo llevará a la muerte de los 20 rehenes vivos que siguen allí.

“ El próximo domingo pararemos y diremos: ‘Basta, parad la guerra, devolved a los rehenes’. Está en nuestras manos ”, afirmó en la rueda de prensa Reut Recht-Edri, cuyo hijo Ido Edri fue asesinado por Hamás en el festival de música Nova, según recoge el diario Times Of Israel.

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, secundó la propuesta en un mensaje en su cuenta de X, en el que afirma que “la llamada de las familias de los secuestrados a cerrar la economía es justificada y apropiada”.

Además, el líder de la izquierda, Yair Golan, anunció que su formación, el Partido Demócrata, se suma al paro convocado por las familias.

“Hago un llamamiento a todos los ciudadanos de Israel, a todos aquellos que consideran el valor de la vida y la garantía mutua, a que se unan a nosotros y salgan a las calles, a luchar”, escribió en su cuenta de la misma red social.

Y añadió: “No debemos continuar con nuestra vida cotidiana sin prestar atención a nuestros hermanos y hermanas en Gaza. No podemos permanecer en silencio ante esta realidad”.

Según informó el canal 12 israelí, este lunes está prevista una reunión entre los familiares de los rehenes y la Federación de Sindicatos de Trabajadores para pedir la adhesión del sindicato a la huelga.

