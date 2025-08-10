Familiares de rehenes israelíes llaman al gobierno para firmar un acuerdo de liberación de rehenes y alto el fuego, afuera del cuartel general militar de Kirya en Tel Aviv, Israel, el 9 de agosto de 2025. (Foto de EFE/EPA/ABIR SULTAN)
Familiares de rehenes israelíes llaman al gobierno para firmar un acuerdo de liberación de rehenes y alto el fuego, afuera del cuartel general militar de Kirya en Tel Aviv, Israel, el 9 de agosto de 2025. (Foto de EFE/EPA/ABIR SULTAN)
Agencia EFE
Agencia EFE

Familias de rehenes llaman a una huelga general en Israel, apoyada por la oposición
Un grupo de familias de los rehenes que siguen secuestrados en llamó a una huelga general en el próximo domingo para protestar contra la ofensiva israelí en el enclave palestino y el plan del primer ministro, , de tomar su capital, una propuesta secundada por la oposición israelí.

En una rueda de prensa celebrada este domingo en Tel Aviv que recoge la prensa israelí, los familiares denunciaron que el plan aprobado el pasado viernes por el gabinete de seguridad de Israel, que comprende ampliar la ofensiva y hacerse con el control de la ciudad de Gaza (donde viven casi un millón de personas), solo llevará a la muerte de los 20 rehenes vivos que siguen allí.

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Encendido debate en Israel por decisión de Netanyahu de ocupar Ciudad de Gaza

El próximo domingo pararemos y diremos: ‘Basta, parad la guerra, devolved a los rehenes’. Está en nuestras manos”, afirmó en la rueda de prensa Reut Recht-Edri, cuyo hijo Ido Edri fue asesinado por Hamás en el festival de música Nova, según recoge el diario Times Of Israel.

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, secundó la propuesta en un mensaje en su cuenta de X, en el que afirma que “la llamada de las familias de los secuestrados a cerrar la economía es justificada y apropiada”.

Además, el líder de la izquierda, Yair Golan, anunció que su formación, el Partido Demócrata, se suma al paro convocado por las familias.

Hago un llamamiento a todos los ciudadanos de Israel, a todos aquellos que consideran el valor de la vida y la garantía mutua, a que se unan a nosotros y salgan a las calles, a luchar”, escribió en su cuenta de la misma red social.

MÁS INFORMACIÓN: Decenas de miles protestan en Tel Aviv contra el plan de Israel para ocupar totalmente Gaza

Y añadió: “No debemos continuar con nuestra vida cotidiana sin prestar atención a nuestros hermanos y hermanas en Gaza. No podemos permanecer en silencio ante esta realidad”.

Según informó el canal 12 israelí, este lunes está prevista una reunión entre los familiares de los rehenes y la Federación de Sindicatos de Trabajadores para pedir la adhesión del sindicato a la huelga.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

