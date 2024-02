La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció que unos 130 pacientes y al menos 15 trabajadores sanitarios siguen en el hospital Nasser del sur de Gaza, ocupado por tropas de Israel desde el 15 de febrero, sin electricidad ni agua corriente y con escasos alimentos. Además, Naciones Unidas confirmó haber conseguido trasladar a 32 pacientes en estado crítico y estar intentando evacuar al resto en los próximos días.

“MSF se muestra profundamente preocupada por el estado de estos pacientes y pide su evacuación de forma segura. Sus equipos en el hospital de Al Aqsa y en el hospital de campaña indonesio de Rafah están preparados para tratarlos en caso necesario”, indicó la ONG en un comunicado.

En la madrugada del 15 de febrero, un proyectil impactó en el servicio de ortopedia del hospital Nasser, provocando el caos y matando e hiriendo a un número indeterminado de personas. Temiendo por sus vidas, los trabajadores de MSF tuvieron que huir del recinto dejando atrás a varios pacientes en estado grave. “Tenemos muy poca información sobre el resto del personal médico y los pacientes, así como de la situación en la que se encuentran”, indicó MSF.

Médicos Sin Fronteras recordó que la incursión se produjo tras semanas de intensos combates cerca del hospital Nasser en los que el personal médico, los pacientes y las personas desplazadas se vieron atrapadas en el recinto con muy limitado acceso a suministros esenciales. Muchas personas heridas por los intensos bombardeos en Jan Yunis tampoco pudieron llegar al hospital para recibir atención de urgencia.

La ONG informó que sigue sin tener noticias de dos de sus trabajadores que se encontraban en el hospital en el momento del ataque. Uno de ellos se encuentra en paradero desconocido desde el ataque y otro fue detenido en un puesto de control por las fuerzas israelíes cuando intentaba abandonar el hospital Nasser. “Pedimos a las autoridades israelíes que compartan información sobre su paradero y hacemos un llamamiento para que se garantice su seguridad y se proteja su dignidad”.

“La situación del hospital Nasser es un ejemplo más de la forma en que se están desmantelando una a una las instalaciones sanitarias en esta guerra. Aunque en un principio se les dijo que podían permanecer dentro de las instalaciones, se puso en peligro al personal médico y a los pacientes en un lugar donde deberían haber estado protegidos. Nos indigna que una vez más hayan tenido que pagar un altísimo precio por llevar a cabo su trabajo”, afirmó Guillemette Thomas, coordinadora médica de MSF en los Territorios Palestinos Ocupados.

El 13 de febrero, las fuerzas israelíes ordenaron la evacuación de los miles de desplazados que se refugiaban en el hospital Nasser y dijeron al personal médico y a los pacientes que podían permanecer en el edificio, limitando la estancia solo a los pacientes ingresados y a un acompañante por cada uno de ellos. Muchos civiles temían abandonar el hospital porque se habían producido disparos directos contra el edificio y contra las personas que intentaban salir del recinto.

“El hospital Nasser, que en su día fue el mayor centro sanitario del sur de Gaza, ya no tiene capacidad para tratar a los pacientes. Lo que queda del sistema sanitario de la Franja apenas funciona debido a que sus principales hospitales se ven constantemente afectados por las operaciones militares y los intensos combates en sus inmediaciones. Decenas de miles de personas no solo han resultado heridas, sino mutiladas de por vida y, en la actualidad, no hay posibilidad de recibir un tratamiento adecuado ni de seguir recibiendo atención médica”, precisó Médicos Sin Fronteras.

Los ataques a las instalaciones médicas, a su personal y a los pacientes deben cesar, sostuvo MSF, que reiteró su llamado urgente a un alto el fuego inmediato e incondicional que permita salvar vidas civiles y la entrada de ayuda sustancial en el enclave palestino.