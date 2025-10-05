Miembros de las Brigadas Al-Qassam, brazo armado del movimiento palestino Hamás, marchan en la ciudad de Gaza el 22 de mayo de 2021. (Foto de Emmanuel DUNAND / AFP).
Hamás quiere alcanzar un acuerdo y empezar "inmediatamente" intercambio de prisioneros, afirma alto dirigente
Hamás quiere alcanzar un acuerdo y empezar “inmediatamente” intercambio de prisioneros, afirma alto dirigente

Hamás quiere alcanzar un acuerdo y empezar “inmediatamente” intercambio de prisioneros, afirma alto dirigente

Un alto dirigente de declaró este domingo que el movimiento islamista palestino está muy interesado en alcanzar un acuerdo para poner fin a casi dos años de guerra en e iniciar “inmediatamente” un intercambio de prisioneros con .

Los negociadores israelíes y de Hamás se disponen a ultimar los detalles del acuerdo durante conversaciones en Egipto, después de que el grupo palestino aprobara un plan de paz propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump.

Los negociadores de Hamás, que viajan desde Qatar, tiene previsto llegar este domingo a Egipto, donde mantendrán negociaciones indirectas con la delegación israelí, indicó el dirigente, que habló bajo condición de anonimato.

Hamás tiene mucho interés en llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra e iniciar inmediatamente el proceso de intercambio de prisioneros”, afirmó.

La ocupación no debe obstaculizar la aplicación del plan del presidente Trump. Si la ocupación tiene intenciones genuinas de llegar a un acuerdo, Hamás está dispuesta”, agregó.

Una fuente palestina cercana a Hamás dijo a AFP que las dos delegaciones estarán en el mismo edificio.

Las negociaciones tienen como objetivo discutir el calendario para preparar las condiciones sobre el terreno para el traslado de los cautivos retenidos en Gaza, como preludio al inicio del proceso de intercambio de prisioneros”, añadió.

Durante las comunicaciones con los mediadores, Hamás insistió en que es esencial que Israel detenga las operaciones militares en todas las zonas de la Franja de Gaza”.

Paralelamente al cese de la actividad militar israelí, Hamás y las facciones de la resistencia también detendrán sus operaciones y acciones militares”, añadió.

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

