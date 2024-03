Con lágrimas en los ojos, Mohammed al Sabbagh grita a su teléfono móvil implorando a su sobrina “mantenerse fuerte” mientras languidecía bajo los escombros en Gaza.

La llamada ocurrió al inicio del calvario de tres días que vivió Hala Hazem Hamada, de 15 años, quien finalmente fue rescatada el martes tras un mortal ataque israelí que dejó a seis de sus familiares muertos, incluidos sus padres.

Los soldados israelíes llegaron el sábado al complejo residencial donde se había refugiado la familia de Hala, procedente del norte de Gaza, en las afueras de la ciudad sureña de Jan Yunis.

El ejército israelí indicó que había allanado “infraestructura terrorista” en la zona y que detuvo a supuestos “terroristas”.

Hala dijo a AFP que los soldados habían pedido a los residentes por altavoz dejar sus casas, pero antes de que ella y su familia pudieran hacerlo, “la casa comenzó a colapsar encima nuestro”, destruida por un buldócer.

El ejército israelí inicialmente no respondió el miércoles una solicitud de comentario sobre los hechos.

“Los francotiradores dispararon a todos en la familia excepto a mi hermana y a mí”, agregó.

“Mi hermana Basant me dijo ‘tengo miedo, sálvame. No me puedo mover. Tengo escombros sobre mis pies y mi padre está sobre mi pierna, no me puedo mover’”.

Luego Basant se cayó y Hala quedó sola, esperando por horas antes de ser rescatada. Basant, de 19 años, fue uno de los seis muertos.

“Mantente a salvo”

La guerra en Gaza comenzó con el ataque del movimiento islamista Hamás del 7 de octubre, que dejó unos 1.160 muertos en Israel, en su mayoría civiles, según un balance de AFP con base en cifras israelíes.

La respuesta israelí ha matado al menos 30.717 personas, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, bajo control de Hamás.

Un periodista de AFP grabó cuando Mohammed al Sabbagh daba a su sobrina palabras de aliento por teléfono.

“Mantente a salvo y mantente fuerte. Si hay algo a tu alrededor, cómelo para mantenerte firme hasta que te alcancemos”, dijo.

“Juro por Dios, no sabemos cómo alcanzarte (pero) intentamos alcanzarte. No te preocupes, llegaremos”.

Pero la respuesta de Hala era desalentadora.

“Mi padre está cubierto de sangre. Estaba respirando, pero ya no”, contó.

El miércoles, Hala relató el rescate a AFP desde un lecho de hospital en la ciudad sureña de Rafah.

“Comenzaron a remover los escombros y a cortar las barras de acero hasta que me tiraron. Cuando me sacaron, me pusieron en una camilla”, recordó.

Aunque no sufrió heridas graves, intentaba recuperarse físicamente después de tanto tiempo sin comida ni agua, al tiempo que lidiaba con el trauma y la pérdida que sufrió.

“Sobreviví, pero quiero ver a mi familia por última vez”, expresó.

“Vi a mi hermana y mi padre, pero ellos no han sido sacados. Siguen bajo los escombros. Quiero verles al menos para decirles adiós”.