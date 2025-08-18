Hamás acepta la propuesta para una tregua en Gaza e intercambio de rehenes, según fuente

El humo se eleva desde los edificios destruidos tras un ataque aéreo israelí dentro de Gaza, en una imagen de archivo. Foto: EFE/ABIR SULTAN
El humo se eleva desde los edificios destruidos tras un ataque aéreo israelí dentro de Gaza, en una imagen de archivo. Foto: EFE/ABIR SULTAN
El ha aprobado la propuesta de acuerdo para un alto el fuego en la y el intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos, informó este lunes a EFE una fuente de seguridad egipcia informada de las negociaciones.

Según esta misma fuente, la se produjo después de una reunión conjunta entre mediadores egipcios y cataríes con los líderes de su delegación presentes en Egipto.

De acuerdo con el informante, que pidió el anonimato por la sensibilidad del asunto, tras la aprobación de la propuesta por parte de Hamás, “esta se comunicará al a través de Washington para presionar a Israel a que la acepte y detenga la operación militar en la ciudad de Gaza”.

La propuesta aceptada por el grupo palestino incluye congelar sus actividades militares en la , un alto el fuego de 60 días a cambio de la liberación de 10 rehenes israelíes por parte de Hamás y la entrada masiva de ayuda humanitaria al enclave para aliviar la crisis humanitaria que enfrenta la población gazatí.

“La propuesta estipula que , así como la retirada del Ejército israelí de algunas zonas en las que había entrado tras el fracaso del acuerdo de alto el fuego el pasado 2 de marzo”, agregó.

No obstante, no especificó ninguna cifra de prisioneros palestinos que Israel liberará a cambio de los rehenes israelíes.

En junio de 2007, las fuerzas de Hamás tomaron por la fuerza el control de las instituciones palestinas en Gaza, de donde expulsaron a los representantes de la Autoridad Palestina.

Esta fuente señaló que, según la propuesta, Egipto trabajará para brindar garantías a Hamás en colaboración con Catar y Estados Unidos, y detalló que el período de tregua estaría intercalado con “negociaciones serias” y “presión estadounidense sobre Israel para alcanzar un acuerdo final para detener la guerra en la Franja de Gaza”.

El en el enclave palestino incluye “arreglos para el día después de la guerra”, aunque la fuente no especificó ninguna propuesta para este escenario.

Anteriormente, el informante informó que Hamás había aceptado “congelar las actividades del ala militar de la resistencia, pero no desarmarla”, además del periodo de tregua de dos meses, si bien detalló que todavía quedaban puntos de discordia para cerrar el acuerdo.

Según la fuente, Hamás aceptó el despliegue de una fuerza internacional conjunta europea y árabe en la Franja de Gaza para garantizar la aplicación de la tregua y mantener la seguridad en el enclave, con el objetivo de evitar “cualquier vacío de seguridad derivado de la congelación de armas de Hamás”.

Además, señaló que actualmente hay 5.000 agentes de policía palestinos en Egipto que serán desplegados en la junto con fuerzas internacionales a lo largo de las fronteras del enclave palestino y el cruce fronterizo de Rafah.

También indicó que el movimiento palestino acordó no administrar la Franja en cuanto se hiciera efectivo el alto el fuego y la aplicación de cada uno de los puntos del acuerdo de tregua, siempre y .

