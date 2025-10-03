Hamás acuerda liberar a todos los rehenes y pide negociar las condiciones del plan de paz

El grupo islamista palestino Hamás anunció este viernes que ha decidido liberar a todos los rehenes israelíes bajo los términos expresados por el presidente estadounidense, Donald Trump, y señaló su disposición a negociar los detalles del acuerdo de paz.

Durante las primeras horas del día, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había dado un plazo para que Hamás responda al plan de paz que propuso. “Se debe llegar a un acuerdo con Hamás antes de las seis (6) p.m., hora de Washington, D. C. ¡Todos los países han firmado! Si no se alcanza este acuerdo de ÚLTIMA OPORTUNIDAD, se desatará un infierno, como nadie ha visto antes, contra Hamás”, escribió Trump en la red Truth Social.

Trump también aseguró que la mayoría de los milicianos de Hamás “están rodeados y atrapados militarmente”, esperando a que él dé la orden de ejecutarlos.

Por su parte, el miembro de la oficina política de Hamás, Mohammed Nazzal, había afirmado que el grupo responderá “pronto” a la propuesta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre el fin de la guerra en Gaza, según sus declaraciones a la televisión catarí Al Jazeera.

El representante afirmó que la organización “tiene derecho a expresar sus puntos de vista de una manera que sirvan a los intereses del pueblo palestino”, afirmando que: “no estamos actuando bajo la lógica de que el tiempo es una espada apuntando a nuestro cuello”.

El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu (izquierda) se dan la mano al término de una rueda de prensa en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, DC, el 29 de septiembre de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

El plan de paz para Gaza presentado por Trump contempla la creación de un gobierno de transición sin presencia de Hamás y tutelado por el republicano, la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo descartado, sin embargo, por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

La propuesta de 20 puntos prevé un alto el fuego inmediato en Gaza, la retirada progresiva de las tropas israelíes y la liberación en un plazo de 72 horas de los 48 rehenes, tanto vivos como muertos, que siguen en manos de Hamás.

Trump presentó esta propuesta tras reunirse en la Casa Blanca con el primer ministro israelí, BenjamIn Netanyahu, quien expresó su apoyo a la iniciativa porque, dijo, coincide con los objetivos de su ofensiva sobre el enclave.