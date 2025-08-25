Hamás califica el ataque contra hospital Nasser de “escalada” en el “genocidio” de Israel en Gaza

El grupo islamista Hamás calificó este lunes el ataque de Israel contra el hospital Nasser, en el sur de la Franja de Gaza, como una nueva “escalada” en el “genocidio” contra la población gazatí, y pidió a la comunidad internacional medidas “contundentes” y rápidas para acabar con el “crimen del siglo”.

El comunicado del grupo palestino fue difundido después de confirmarse al menos una veintena de muertos, entre ellos cuatro periodistas, tras dos ataques seguidos del Ejército de Israel contra el hospital Nasser, que suelen utilizar medios internacionales para grabar o hacer directos debido a las vistas y a la buena conexión eléctrica y de internet.

“(El primer ministro israelí, Benjamín) Netanyahu y su Gobierno terrorista vuelve a demostrar su desprecio por el derecho internacional y las convenciones humanitarias, desafiando a la comunidad internacional y a la ONU al atacar deliberadamente un complejo médico civil y asesinar a grupos protegidos por el derecho internacional humanitario”, como periodistas y personal médico, señaló Hamás.

El Ejército de Israel, por su parte, afirmó que investigará el ataque contra el hospital, sin dar detalles sobre el objetivo de las fuerzas, y dijo lamentar el “daño” a los civiles.

“Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) lamentan cualquier daño a individuos no involucrados y no atacan a periodistas como tales. Las FDI tratan de mitigar el daño a los individuos no involucrados lo máximo posible”, dijo el Ejército israelí en un comunicado.

“Disuadir” a los periodistas

Hamás, que ve en la muerte de los cuatro informadores -Hossam Al Masri, Mohamed Salama, Mariam Abu Daqqa y Moaz Abu Taha, que trabajaban o colaboraban para medios internacionales- un crimen de guerra y una masacre “horrible”, consideró que Israel pretende “disuadir” a los periodistas de “contar la verdad”.

Los familiares del fotoperiodista palestino Hussam al-Masri de Reuters fallecido en un ataque israelí contra el Hospital Nasser, lloran su pérdida ante su cuerpo. Foto: AFP / -

El grupo islamista cree que Israel quiere disuadir a los informadores de cubrir los “crímenes de guerra”, la “limpieza étnica” y las “condiciones de vida catastróficas” de los habitantes de la Franja de Gaza.

También hizo un llamamiento, ante este crimen “atroz”, para que la comunidad internacional, la ONU y todo actor “relevante” tome medidas inmediatas y “contundentes” para parar el “crimen del siglo” y el “genocidio sistemático” en Gaza, y para rescatar y socorrer de forma urgente a los gazatíes.

Hamás añadió que los líderes de países árabes e islámicos tienen el deber y la responsabilidad de “presionar” al Gobierno de Estados Unidos y a los países que “apoyan” la “ocupación” para “detener” la guerra.

Esos países tienen el “deber” de usar toda su capacidad política, diplomática y económica para presionar para lograrlo, zanjó el grupo islamista palestino.