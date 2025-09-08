Agentes israelíes inspeccionan un autobús con agujeros de bala en el lugar de un tiroteo en Jerusalén, el 8 de septiembre de 2025. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN
Agentes israelíes inspeccionan un autobús con agujeros de bala en el lugar de un tiroteo en Jerusalén, el 8 de septiembre de 2025. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN
Hamás dice que el ataque con 6 muertos en Jerusalén es una respuesta al genocidio en Gaza
Hamás dice que el ataque con 6 muertos en Jerusalén es una respuesta al genocidio en Gaza

Hamás dice que el ataque con 6 muertos en Jerusalén es una respuesta al genocidio en Gaza

El conmemoró este lunes el tiroteo perpetrado contra una parada de autobús por dos “luchadores de resistencia” en , en el que murieron al menos seis personas cerca del asentamiento de Ramot Alon, y ha dicho que constituye una “respuesta natural” al genocidio que Israel perpetra en Gaza.

“Esta operación es una respuesta natural a los crímenes de la ocupación y a la guerra de exterminio que libra contra nuestro pueblo. Es un mensaje claro de que sus planes de ocupar y destruir la ciudad de Gaza y profanar la mezquita de Al Aqsa no quedarán impunes”, dijo Hamás en un comunicado oficial.

Según el grupo islamista, esta operación , atenta contra la seguridad de la región y confirma “la determinación” de continuar la resistencia y hacer frente a las políticas israelíes coloniales.

Además, Hamás hizo un llamado a “intensificar la confrontación” contra las tropas israelíes y sus colonos en Cisjordania, territorio que Israel ocupa desde 1967 y donde ha instaurado cientos de puestos de control militares y un sistema de permisos que impide el libre movimiento de más de dos millones de palestinos.

Agentes de policía israelíes se reúnen junto a un cadáver cerca de un autobús mientras trabajan en el lugar de un tiroteo en Jerusalén, el 8 de septiembre de 2025. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN
Agentes de policía israelíes se reúnen junto a un cadáver cerca de un autobús mientras trabajan en el lugar de un tiroteo en Jerusalén, el 8 de septiembre de 2025. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN

Este lunes, cinco personas murieron y otras doce resultaron heridas, varias de gravedad, en un ataque a tiros, según informó el servicio de emergencias israelí. Los dos supuestos agresores fueron abatidos por civiles armados y un soldado, de acuerdo con un comunicado de la Policía.

