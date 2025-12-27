Terroristas de Hamás portan sus armas en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, antes de la liberación de los rehenes israelíes el 22 de febrero de 2025. Foto: Bashar Taleb/AFP
Agencia EFE
Agencia EFE

Hamás dice que el reconocimiento israelí de Somalilandia refleja su “profundo aislamiento”
El condenó este sábado el de la región separatista somalí de Somalilandia, y dijo que demuestra el “profundo aislamiento” que afronta Israel tras los crímenes de genocidio en Gaza.

“Lo consideramos un precedente peligroso y un intento desesperado de obtener una falsa legitimidad de una entidad fascista que ocupa la tierra de Palestina”, dijo Hamás en un comunicado.

Israel es el primer país del mundo que , región que fue parte de un protectorado británico hasta 1960 y que, pese a no tener reconocimiento internacional, goza de su propia constitución, moneda y gobierno propios dentro de Somalia.

Además, Hamás dijo que esta medida refleja “el profundo aislamiento internacional de la entidad sionista, como resultado de los crímenes de genocidio” en Gaza y, una vez más, instó a Israel a no intentar reubicar a los palestinos en terceros países en África.

“Afirmamos nuestro total rechazo a los planes de la ocupación para desplazar forzosamente a nuestro pueblo, incluyendo el uso de Somalilandia como destino para la población de Gaza”, añadió, sobre las conversaciones secretas que Israel ha mantenido con dirigentes de diferentes países a lo largo del año, según reveló la prensa norteamericana en marzo.

