Palestinos desplazados internamente caminan en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, el 30 de septiembre de 2025. Foto: EFE/HAITHAM IMAD
Hamás dice que responderá "pronto" al plan de Trump para poner fin a la guerra en Gaza
El miembro de la oficina política de , Mohammed Nazzal, afirmó que el grupo responderá “pronto” a la propuesta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre el , informó este viernes Al Jazeera.

Mohammed Nazzal, en declaraciones a la televisión catarí Al Jazeera, aseguró que el grupo “esta discutiendo” el el pasado lunes, con el objetivo de detener la guerra de Israel contra Gaza y “pronto anunciará su posición sobre la propuesta”.

El representante afirmó que la organización “tiene derecho a expresar sus puntos de vista de una manera que sirvan a los intereses del pueblo palestino”, afirmando que: “no estamos actuando bajo la lógica de que el tiempo es una espada apuntando a nuestro cuello”.

El contempla la creación de un gobierno de transición sin presencia de Hamás y tutelado por el republicano, la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo descartado, sin embargo, por el primer ministro israelí, .

La propuesta de 20 puntos prevé un alto el fuego inmediato en Gaza, la retirada progresiva de las tropas israelíes y la liberación en un plazo de 72 horas de los 48 rehenes, tanto vivos como muertos, que .

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas al salir de la Casa Blanca, el 30 de septiembre de 2025. Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO
Trump presentó esta propuesta tras reunirse en la Casa Blanca con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien expresó su apoyo a la iniciativa porque, dijo, coincide con los objetivos de su ofensiva sobre el enclave.

El martes, el presidente estadounidense , para responder al plan presentado, que carece de detalles en cuanto a tiempos y responsabilidades de los actores involucrados en un eventual gobierno de transición.

Relatores de la ONU de derechos humanos, junto con organizaciones internacionales y un número creciente de países, califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, que ha dejado más de 66.000 muertos, entre ellos más de 20.000 niños.

