Abu Obeida, portavoz del ala armada de Hamás, la Brigada Ezzedine Al-Qassam, ofrece una conferencia de prensa en Ciudad de Gaza, el 26 de marzo de 2010. (Foto de MOHAMMED ABED / AFP)
Hamás: Israel busca “destruir completamente” ciudad de Gaza con ataques contra edificios
Hamás: Israel busca "destruir completamente" ciudad de Gaza con ataques contra edificios

Hamás: Israel busca “destruir completamente” ciudad de Gaza con ataques contra edificios

La denunció este sábado que Israel busca “destruir completamente” la en referencia a los últimos bombardeos lanzados contra al menos dos edificios de gran altura que han quedado derruidos.

“Advertimos que la continuación de estos crímenes tiene como objetivo destruir completamente la ciudad de Gaza e imponer el generalizado a sus residentes, lo que constituye un crimen sin precedentes en la historia moderna”, indica el grupo islamista en un comunicado.

Israel destruye otro gran edificio de viviendas en Ciudad de Gaza

El ha justificado estos ataques asegurando haber encontrado “infraestructura terrorista” en estos edificios, y de hecho ha advertido de que así lo seguirá haciendo “en los próximos días” si el grupo palestino no se desarma y entrega a los rehenes que todavía retiene.

Hamás desmiente la tesis de Israel y considera que les “sirve de tapadera” para seguir perpetrando “crímenes de guerra en toda regla que constituyen un genocidio”.

El humo se eleva durante los ataques israelíes contra la Torre Mushtaha en la ciudad de Gaza el 5 de septiembre de 2025, en medio de la guerra entre Israel y el movimiento militante Hamás. Foto: Omar AL-QATTAA / AFP
“La ONU y su Consejo de Seguridad deben romper el silencio y actuar de inmediato para detener el brutal ataque sionista que busca destruir la ciudad de Gaza y desplazar a su población, y para hacer frente a las violaciones sin precedentes y continuas que el gobierno del criminal de guerra Netanyahu ha cometido durante casi dos años contra nuestro pueblo en la ”, agrega el texto.

