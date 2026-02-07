Hamás: “La continua matanza y destrucción en Gaza socava el acuerdo de alto el fuego”

“Seguir hablando de un alto el fuego en la Franja de Gaza carece de sentido mientras la criminal ocupación sionista continúa con sus crecientes operaciones de matanza y destrucción en toda la Franja”, agregó.
Qasim acusó al Gobierno de Benjamin Netanyahu de “ignorar los esfuerzos de los mediadores (Catar, Egipto y Turquía) y de la Administración estadounidense” y de “burlarse de todos los llamamientos para implementar lo acordado”.
“Insto a todas las partes a ejercer una fuerte presión sobre la ocupación (Israel) para facilitar la entrada del comité de administración de Gaza y permitirle comenzar su labor de brindar ayuda a nuestro pueblo en la Franja”.
Israel todavía no ha permitido la entrada a Gaza del ya creado comité de tecnócratas palestino que debe asumir, en esta segunda fase del acuerdo, la administración diaria del enclave, y que supervisará la Junta de Paz liderada por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Además, el Ejército israelí continúa abriendo fuego diariamente contra la población palestina en un enclave ya muy devastado.
Este sábado, el Ministerio de Sanidad de Gaza informó de que los palestinos fallecidos desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza -iniciada en octubre de 2023- superan ya los 72.000, según su último recuento.
Más de 500 han muerto por ataques israelíes desde que se declarara la tregua en Gaza el pasado mes de octubre.
El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a exigir el desarme de Hamás al comienzo de su reunión del lunes 29 de diciembre con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, después de que el brazo armado del movimiento islamista palestino reafirmara que no renunciará a las armas. (AFP)