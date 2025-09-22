Hamás pide a Trump una tregua de 60 días a cambio de liberar mitad de los rehenes en Gaza

El grupo islamista Hamás pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que garantice un alto el fuego durante 60 días a cambio de liberar a la mitad de los rehenes cautivos en la Franja de Gaza, informó la cadena Fox News este lunes y confirmó a EFE una fuente del movimiento palestino.

Según la cadena, un alto funcionario de la Administración Trump y una persona involucrada en las negociaciones le avanzó estas peticiones de Hamás.

La propuesta del grupo está recogida en una carta que se espera que le sea entregada a Trump esta semana.

Por su parte, una fuente de Hamás en El Cairo dijo a EFE que la misiva fue entregada a Egipto y Catar, los mediadores en la guerra de la Franja de Gaza, los encargados de hacer llegar la carta a Trump.

Asimismo, explicó que la propuesta incluye una “solicitud de garantía personal de Trump” para que se implemente un alto el fuego de 60 días, mientras que Hamás liberará a la mitad de los 48 rehenes que permanecen cautivos en la Franja de Gaza.

El mandatario estadounidense ha urgido en numerosas ocasiones a que se libere a todos los rehenes que Hamás capturó tras el ataque del 7 de octubre de 2023.

Desde que comenzó la guerra en respuesta al ataque de Hamás, se han intentado llevar a cabo varios acuerdos de alto el fuego para dejar avanzar las negociaciones a cambio de liberar prisioneros por ambos bandos. Sin embargo, la mayoría de las veces han sido violados por Israel.

El último pacto fue aceptado por Hamás el pasado 18 de agosto. Entonces, se liberaba a 10 rehenes israelíes a cambio de la entrada masiva de ayuda al enclave para aliviar la grave crisis humanitaria que enfrenta la población gazatí provocada por la hambruna que está causando Israel con el bloqueo.

En cambio, Tel Aviv ignoró la propuesta y siguió con sus planes de tomar la ciudad de Gaza.

Este domingo el Ejército israelí confirmó que sus tanques ya están entrando en la ciudad con el objetivo de desplazar de allí a su millón de habitantes.

Unas 550.000 personas han huido desde que las fuerzas armadas israelís recrudecieron sus ataques a mediados de agosto.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza. Ya hay más de 65.200 palestinos muertos, entre ellos más de 19.000 niños.

La relatora de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, aseguró que el número de muertos en Gaza podría ser diez veces mayor, de acuerdo a varias fuentes.

“Deberíamos empezar a pensar en 680.000 porque este es el número que algunos académicos y científicos afirman que es la verdadera cifra de muertos en Gaza”, dijo en una rueda de prensa en Ginebra la semana pasada.