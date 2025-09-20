Hamás difundió una imagen en la que muestra a 46 de los 48 rehenes que quedan en Gaza (excluyendo a dos tailandeses) asegurando que es una "imagen de despedida" de cara al inicio de la operación terrestre del Ejército de Israel en la capital del enclave palestino. Foto: EFE/Hamás
Hamás difundió una imagen en la que muestra a 46 de los 48 rehenes que quedan en Gaza (excluyendo a dos tailandeses) asegurando que es una "imagen de despedida" de cara al inicio de la operación terrestre del Ejército de Israel en la capital del enclave palestino. Foto: EFE/Hamás
/ Hamás
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Hamás publica fotos de rehenes y advierte de que asalto a Ciudad de Gaza los pone en peligro
Resumen de la noticia por IA
Hamás publica fotos de rehenes y advierte de que asalto a Ciudad de Gaza los pone en peligro

Hamás publica fotos de rehenes y advierte de que asalto a Ciudad de Gaza los pone en peligro

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El ala armada del grupo islamista palestino publicó el sábado una serie de fotos de “despedida” de los rehenes que mantiene cautivos y advirtió de que el podría ponerlos en peligro.

“Una fotografía de despedida tomada al inicio de la operación en [Ciudad de] Gaza ... debido a y la sumisión de [el jefe del ejército israelí Eyal] Zamir”, escribieron las Brigadas Ezedin al Qasam, el brazo armado de Hamás, al publicar las fotos.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Ejército israelí promete emplear “fuerza sin precedentes” en Ciudad de Gaza

De las 251 personas capturadas por militantes palestinos durante su ataque a Israel en octubre de 2023, un total de 22 personas siguen vivas en Gaza y el ejército israelí cree que 25 están muertas.

Las brigadas publicaron 46 fotografías de los rehenes en su canal de Telegram y etiquetaron cada una de las imágenes con el nombre de Ron Arad, un piloto de la fuerza aérea israelí derribado en el sur del Líbano en 1986 durante la guerra civil libanesa.

Se cree que Arad fue retenido inicialmente por y ahora se presume muerto, pero sus restos nunca aparecieron.

Manifestantes en apoyo a las familias de los rehenes israelíes retenidos por Hamás en la Franja de Gaza se manifiestan en la Plaza de Rehenes en Tel Aviv, Israel, el 26 de agosto de 2025. (Foto de EFE/EPA/ATEF SAFADI)
Manifestantes en apoyo a las familias de los rehenes israelíes retenidos por Hamás en la Franja de Gaza se manifiestan en la Plaza de Rehenes en Tel Aviv, Israel, el 26 de agosto de 2025. (Foto de EFE/EPA/ATEF SAFADI)

Arad ha sido una causa célebre durante décadas en Israel, donde traer de vuelta a los soldados perdidos o capturados se considera un deber nacional.

el martes pasado, tras semanas de intensos ataques aéreos contra el mayor centro urbano de la Franja de Gaza.

Cientos de miles de residentes han huido del lugar, mientras que las familias de los rehenes instan al gobierno israelí a detener la ofensiva, advirtiendo de que pone en peligro las vidas de sus seres queridos .

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC