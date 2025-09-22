Esta fotografía muestra un cartel con el retrato del rehén israelí Alon Ohel, retenido en la Franja de Gaza desde el ataque perpetrado por militantes de Hamás el 7 de octubre de 2023. Foto: AFP
Esta fotografía muestra un cartel con el retrato del rehén israelí Alon Ohel, retenido en la Franja de Gaza desde el ataque perpetrado por militantes de Hamás el 7 de octubre de 2023. Foto: AFP
/ -
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Hamás publica un video del rehén Alon Ohel, quien dice que su muerte es “ineludible”
Resumen de la noticia por IA
Hamás publica un video del rehén Alon Ohel, quien dice que su muerte es “ineludible”

Hamás publica un video del rehén Alon Ohel, quien dice que su muerte es “ineludible”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El publicó este lunes en Telegram un vídeo del rehén israelí , en el que el joven de 24 años dice que su muerte “es ineludible” tras casi dos años de cautiverio.

“Sabéis que nuestro destino es ineludible y que estos son nuestros últimos días”, dice Ohel, en un vídeo con una duración de casi dos minutos, que no especifica la fecha en la que fue grabado, y probablemente guionizado.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: El Ejército israelí confirma que sus tanques están entrando en la Ciudad de Gaza

Como en vídeos anteriores, el israelí anima a sus compatriotas a seguir protestando, ya que alega que las imágenes de los manifestantes por un alto el fuego y un acuerdo que libere a los 48 cautivos le “dan esperanza”.

“Pido al Gobierno de Estados Unidos que deje de en su guerra contra el pueblo de Israel”, añade el joven.

“Mi mensaje a (enviado de EE.UU. en Oriente Medio): Te lo ruego, te lo ruego, por favor, no dejes que Netanyahu nos mate. No lo ayudes”, continúa.

Esta captura de pantalla de un video publicado el 5 de septiembre de 2025 por el grupo militante palestino Hamás muestra a un rehén, identificado como Alon Ohel, que fue secuestrado en Gaza en octubre de 2023 durante el ataque que desencadenó la guerra de Gaza. Foto: OFICINA DE MEDIOS DE HAMÁS / AFP --BEST QUALITY AVAILABLE-- / XGTY / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS /
Esta captura de pantalla de un video publicado el 5 de septiembre de 2025 por el grupo militante palestino Hamás muestra a un rehén, identificado como Alon Ohel, que fue secuestrado en Gaza en octubre de 2023 durante el ataque que desencadenó la guerra de Gaza. Foto: OFICINA DE MEDIOS DE HAMÁS / AFP --BEST QUALITY AVAILABLE-- / XGTY / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS /
/ -

Hace dos días, Hamás publicó una imagen con los , excluyendo a dos tailandeses, y aseguró que se trataba de una “imagen de despedida” tras el comienzo de la operación terrestre israelí contra la ciudad de Gaza.

De los 48 rehenes, fuentes de inteligencia israelí estiman que unos 20 siguen vivos.

En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca este sábado, el presidente de Estados Unidos, , dijo que “probablemente” sean menos, estimando que podrían ser 32 o hasta 38 los muertos.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC