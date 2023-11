Hammam Alloh era un renombrado médico palestino que se quedó en el norte de la Franja de Gaza para ayudar a tratar a los pacientes en el sitiado Hospital Al Shifa, el más grande del enclave. El sábado, el doctor de 36 años murió junto a varios familiares en un bombardeo de Israel. Esta es la historia.

De acuerdo con la agencia AP, la casa donde se refugiaban el médico y 26 miembros de su familia fue alcanzada por un ataque con misiles.

Cuatro integrantes de la familia murieron. Además de Hammam Alloh, fallecieron su padre y sus dos suegros, contó a la agencia AP la hermana del médico, Shaymma Alloh, quien vive en Estados Unidos. La casa atacada era precisamente de los suegros.

El doctor Hammam Alloh tenía dos hijos de 4 y 5 años.

Su esposa y sus dos hijos, de 4 y 5 años, están vivos porque en el momento del bombardeo estaban en la propia casa del doctor.

Shaymma contó que su hermano era especialista en riñones en el hospital más grande de Gaza. Desde su centro de trabajo, y en medio de la guerra entre Israel y la milicia palestina de Hamás, había concedido varias entrevistas al medio de comunicación estadounidense Democracy Now.

Cuando en octubre Israel ordenó a los habitantes del norte de Gaza dejar sus domicilios e irse al sur, miles de personas partieron. Pero el doctor Hammam Alloh decidió quedarse al cuidado de los cientos de pacientes del Hospital Al Shifa.

La ubicación del Hospital Al Shifa. (AFP).

No estudié medicina para pensar solo en mi vida

El pasado 31 de octubre, durante su última entrevista con Democracy Now, le preguntaron por qué no se fue al sur. “¿Crees que fui a la escuela de medicina y obtuve mis títulos de posgrado durante un total de 14 años para terminar pensando solo en mi vida y no en la de mis pacientes?”, respondió.

Según Shaymma, toda la familia se estaba quedando con su hermano en la casa de sus suegros, ubicada a solo 10 minutos a pie del Hospital Al Shifa. Dijo que no tenían parientes ni amigos en el sur de Gaza que pudieran albergarlos.

Se enteró del ataque por su hermana que vive en Qatar, quien la llamó después de saber que el vecindario había sido atacado, informó AP.

En la casa bombardeada, junto a su hermano estaba el cuerpo de su suegro, cuyo estómago había sido abierto. Su padre fue descubierto horas más tarde bajo los restos de un muro de hormigón que terminó destruido.

Más de 11.300 palestinos han muerto en Gaza por los bombardeos de Israel iniciados el 7 de octubre. De ese total, 4.650 eran niños. El ministerio de Sanidad palestino dejó de realizar sus reportes diarios de víctimas el viernes debido a la dificultad que tiene para recopilar información.

Israel ataca Gaza en represalia por la incursión en su territorio de Hamás el mismo 7 de octubre, que dejó al menos 1.200 personas asesinadas, en su mayoría civiles. Además, los islamistas mantienen en su poder a casi 240 rehenes capturados en el ataque.

El doctor Hammam Alloh no quiso marcharse al sur de Gaza.

"Estamos siendo exterminados"

En la entrevista del 31 de octubre, cuando Democracy Now le pidió al doctor Hammam Alloh que envíe un mensaje a Estados Unidos, este dijo: “En realidad, el mensaje no ha cambiado desde el comienzo de esta guerra. Primero, necesitamos que esta guerra termine, porque somos humanos reales. No somos animales. Tenemos derecho a vivir libremente. En segundo lugar, si usted y sus ciudadanos vivieran en estas circunstancias, ¿qué harían por ellos? Esto es exactamente lo que nos gustaría que hicieran por nosotros como país superpotencia, como Estados Unidos, porque en realidad somos tan humanos como lo son sus ciudadanos estadounidenses”.

“Esperábamos más, quiero decir, soluciones para las catástrofes humanitarias y sanitarias y las crisis, pero lo que estamos viendo, principalmente a través de los camiones a los que se les permite entrar en Gaza, no es nada... Estamos siendo exterminados. Estamos siendo erradicados masivamente”, agregó.

Pacientes y desplazados internos en el hospital Al-Shifa el 10 de noviembre de 2023. (Foto: AFP). / -

“Un médico comprometido, un padre maravilloso y un faro de luz”

Tras la muerte del doctor Hammam Alloh, Democracy Now habló con dos médicos que lo conocieron.

Ambos lo recordaron como un “médico comprometido, un padre maravilloso” y un “faro de luz”.

“Pasó una década aprendiendo cómo servir a su pueblo”, dijo la doctora Tanya Haj-Hassan, de Médicos Sin Fronteras.

“Quería que sus hijos pudieran ver el día en que tuvieran una vida libre, justa, duradera y libre en Palestina, sin ocupación”, manifestó desde Toronto el doctor Ben Thomson, colega nefrólogo que trabajó con él.

“Cuando estuve en su casa en septiembre en la ciudad de Gaza, bromeé con él porque le dije: ‘Eres muy optimista’. Ya sabes, estaba absolutamente convencido, insistió en que si el mundo supiera lo que estaba sucediendo en Gaza, intervendría y pondría fin al sufrimiento de la gente de Gaza. Como tantos médicos en Gaza, durante el último mes, pese a las circunstancias horribles, siguió comprometido con sus pacientes. Él los cuidó, a pesar de todo lo que enfrentó”, dijo Thomson.

“Enfrentaba circunstancias muy difíciles cada día, viendo cómo mataban a sus compañeros, trabajando en hospitales sin agua, sin comida, sin electricidad, sabiendo que sus pacientes requerían tratamiento de diálisis tres veces a la semana para sobrevivir, sabiendo que estos estarían muertos dentro de una semana debido a la falta de electricidad, miles de enfermos en toda Gaza estarían muertos. Sabiendo eso, aun así se puso a trabajar. En los días buenos me hablaba de educación, en los día malos me hablaba de los horrores que estaba viendo. Estaba experimentando crímenes de guerra. Él los estaba presenciando. Me decía que estaba viviendo un genocidio de su propio pueblo. Fue horrible”, manifestó Thomson.

La doctora Tanya Haj-Hassan recordó que en Gaza han sido asesinados más de 200 profesionales de la salud desde el 7 de octubre, pese a que los profesionales de la salud han estado pidiendo a gritos protección internacional.

“Se consideraría un crimen de guerra atacar los hospitales. Personalmente, nunca he visto ninguna evidencia de actividad militar dentro y alrededor de estos hospitales. Eso es lo máximo que puedo decir al respecto”, sostuvo la doctora al comentar las acusaciones de Israel en el sentido de que Hamás usa el subsuelo de los hospitales como sus cuarteles militares.