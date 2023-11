Las fuerzas militares de Israel entraron el miércoles en el Hospital Al Shifa, el más grande de la Franja de Gaza y donde aseguran los israelíes está el centro de mando del movimiento islamista palestino Hamás. En el edificio, además de pacientes, hay miles de personas que buscaron refugio tras el inicio de los bombardeos de Israel el pasado 7 de octubre.

El ejército de Israel informó primero que estaba llevando adelante “una operación precisa y selectiva” contra Hamás en Al-Shifa.

De acuerdo con un reporte de la agencia AFP, decenas de soldados israelíes irrumpieron en el hospital Al Shifa pidiendo que “todos los hombres de 16 años en adelante” saliesen “manos arriba (...) hacia el patio interior para rendirse”.

Esta fotografía publicada por el ejército israelí el 15 de noviembre de 2023 muestra a soldados de Israel durante una operación militar en los alrededores del hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza. (AFP). / -

Luego, los soldados interrogaron a las personas en el hospital, cachearon a las mujeres, mientras se podía observar a niños llorando.

Los militares fueron de habitación en habitación, disparando al aire, en busca de combatientes de Hamás, indicó el reporte de AFP.

Los tanques también entraron en el complejo hospitalario y se apostaron delante de varios de sus servicios.

Israel ha dicho que cree que en el subsuelo del Hospital Al Shifa Hamás mantuvo cautivos a los rehenes que se llevó de su territorio el 7 de octubre, después de un ataque sorpresa que dejó al menos 1.200 muertos. Los secuestrados serían unas 240 personas.

Desde ese 7 de octubre, las fuerzas de Israel atacan sin tregua la Franja de Gaza, dejando más de 11.300 muertos, 29.200 heridos y 3.600 desaparecidos bajo los escombros.

El Hospital Al Shifa se quedó sin electricidad, agua potable y comida hace varios días. Alberga a unas 9.000 personas, entre desplazados, personal médico y pacientes, entre los que se encuentran más de 30 bebés prematuros cuya vida está en peligro.

El humo se eleva mientras los palestinos desplazados se refugian en el hospital Al Shifa, el 8 de noviembre de 2023. (REUTERS/Doaa Rouqa).

Los hospitales están protegidos en tiempos de guerra por las normas del derecho internacional humanitario, pero pierden dicha protección si se demuestra que una de las partes los están usando militarmente.

Esto es lo que se sabe hasta el momento de la incursión en el Hospital Al Shifa:

La ubicación del Hospital Al Shifa. (AFP).

Enfrentamientos con Hamás

Daniel Hagari, vocero del Ejército israelí, dijo el miércoles que antes de entrar al hospital, las tropas “encontraron artefactos explosivos y células terroristas, y comenzó un enfrentamiento en el que murieron terroristas”. No precisó el número de fallecidos. Tampoco informó sobre combates en el interior del hospital.

Tropas israelíes afuera del hospital Al Shifa en Gaza. (EFE). / IDF

El ejército israelí asegura que había dado un plazo de 12 horas a los milicianos palestinos para cesar todas las actividades militares dentro del hospital, e hizo un llamado “a todos los terroristas de Hamás presentes en el hospital a que se rindan”.

Las tropas desplegadas en el hospital “incluyen equipos médicos arabófonos, que han recibido un entrenamiento específico para prepararse para este entorno complejo y sensible, con la intención de que no se cause daño a los civiles que Hamás utiliza como escudos humanos”, aseveró Hagari.

También dijo que el ejército llevó “incubadoras, alimentos para bebés y suministros médicos”, y que sus tropas “facilitaron evacuaciones a gran escala del hospital”.

Un soldado israelí custodia cajas con equipo humanitario a la entrada del hospital. (EFE/ Ejército de Israel).

“Nuestra operación que se inició en las primeras horas de esta mañana en el área del Hospital Al Shifa fue precisa, ubicada en [un] lugar específico dentro de los terrenos del hospital, dentro del complejo del hospital. Y, de hecho, se basó en la necesidad operativa y la inteligencia, y la operación está en curso. No entraré en detalles sobre dónde o cómo se llevan a cabo las actividades, pero puedo confirmar que están en curso”, dijo a CNN el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Peter Lerner.

Avisaron 30 minutos antes

Un médico del Hospital Al-Shifa le dijo a la cadena CNN que les avisaron 30 minutos antes de que comenzara la operación israelí.

“Nos pidieron que nos mantuviéramos alejados de las ventanas y balcones. Podemos oír los vehículos blindados, están muy cerca de la entrada del complejo”, dijo el doctor Khaled Abu Samra.

CNN le preguntó al portavoz de las FDI sobre si habían informado a los funcionarios en Gaza antes de la entrada al hospital. “Trabajamos sobre la base del derecho internacional humanitario y las leyes de los conflictos armados. Y al acercarnos al hospital, de hecho informamos a los administradores que se mantuvieran alejados de las ventanas para asegurarnos de que los pacientes y civiles dentro del complejo se mantuvieran alejados de las ventanas y se cubrieran porque tenemos la intención de llevar a cabo nuestra operación militar para diferenciar y distinguir entre los civiles y los terroristas”, respondió Lerner.

No hay indicios de presencia de rehenes

La radio israelí informó el miércoles que los militares aún no ha encontrado ningún indicio de que haya rehenes dentro del Hospital Al Shifa.

La emisora aseguró que continúan las búsquedas dentro del complejo.

Esta fotografía publicada por el ejército israelí el 15 de noviembre de 2023 muestra a soldados en un vehículo armado durante una operación militar en los alrededores del hospital Al-Shifa, en la ciudad de Gaza. (AFP). / -

Tanques en el patio del hospital

Los tanques israelíes y vehículos militares se apostaron en el patio del Hospital Al Shifa, le dijo a CNN el periodista palestino Khader Al Za’anoun, reportero de la agencia de noticias palestina Wafa.

Añadió que los soldados israelíes estaban “en los edificios y departamentos llevando a cabo operaciones de búsqueda e interrogatorio con los jóvenes en medio de intensos y violentos disparos dentro del hospital”.

Al Za’anoun sostuvo que el ejército israelí “está pidiendo a los jóvenes a través de megáfonos que levanten la mano, salgan y se rindan”.

Los médicos observan los daños en las salas llenas de humo dentro del hospital Al Shifa luego de la entrada de militares israelíes. (Ministerio de Salud de Gaza/ REUTERS). / GAZA MINISTRY OF HEALTH

"Atacaron a evacuados y personal médico"

El Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás, acusó al ejército de Israel de atacar al personal médico y a los evacuados dentro del Hospital Al Shifa.

“Responsabilizamos a la ocupación de las vidas de nuestros pacientes, personal médico y a los evacuados”, dijo el director general de hospitales de Sanidad, Mohamed Zaqout.

Agregó que los soldados también interrogaron “durante horas” en salas laterales a varios médicos del hospital y que abrieron fuego contra quienes abandonaron el complejo hospitalario.

Zaqout dijo presenció a personas esposadas, despojadas de sus ropas y con los ojos vendados.

"Hemos perdido contacto dentro del edificio"

Mohamed Zaqout declaró a la cadena de noticias Al Jazeera que las personas dentro del hospital Al Shifa han perdido contacto con otros edificios del complejo.

“Hemos perdido contacto con otros edificios del complejo hospitalario”, dijo Zaqout.”No sabemos lo que está pasando afuera, lo único que escuchamos son explosiones, disparos, gritos de personas mayores y llantos de niños”.

Cientos de detenidos

Medios palestinos señalaron que al menos 200 personas estarían detenidas en el Hospital Al Shifa, entre personal médico y evacuados.

El director del Hospital Al Shifa, Mohamed Abu Salmiya, informó de que el ejército israelí sigue desplegado en varios edificios del recinto, incluido el departamento de diálisis; y que el personal médico no puede acceder a la farmacia para suministrar medicamentos a los pacientes, ya que “la ocupación dispara a todo lo que se mueve”, de acuerdo con una reseña de la agencia EFE.

Abu Salmiya indicó que no hay agua, electricidad ni oxígeno en ningún departamento del hospital, y que no ha podido comunicarse con muchos de sus médicos para consultar sobre el estado de los pacientes, “en particular de los bebés prematuros”.

“El olor a muerte huele por todas partes, desde el servicio de urgencias hasta el último edificio del hospital”, aseveró el director del hospital, que también mencionó que se están pudriendo las heridas de muchos pacientes ante la ausencia de antibióticos y la suspensión de los servicios del hospital.

Hamás habla de crimen de guerra

La oficina de prensa del Gobierno de Gaza, controlado por Hamás, aseveró que el ejército israelí irrumpió en el Hospital Al Shifa con tanques, explosivos, drones y soldados fuertemente armados, “disparando en su interior”, lo que constituye un “crimen de guerra”.

“El Ejército de la ocupación disparó en el interior del complejo, lo que desató miedo y pánico entre los heridos, enfermos y desplazados, en un crimen de guerra que se suma a su negro historial”, señaló el gobierno gazatí en un comunicado.

El gobierno de Hamás también acusó a los soldados israelíes de haber “golpeado” e “insultado” a heridos y desplazados que se encontraban dentro del hospital, además de obligar a algunos de ellos a quitarse la ropa para registrarlos “bajo amenazas de muerte”.