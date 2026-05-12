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Hamás lanzó una ataque sorpresa a Israel sobre la Franja de Gaza, el 7 de octubre de 2023. Foto: Mohammed Saber/EFE/EPA
Hamás lanzó una ataque sorpresa a Israel sobre la Franja de Gaza, el 7 de octubre de 2023. Foto: Mohammed Saber/EFE/EPA
Por Agencia AFP

Un informe de una comisión israelí publicado este martes acusa a Hamás y a otros grupos palestinos de cometer “violencia sexual sistemática” y “a gran escala” durante el ataque del 7 de octubre de 2023, así como durante el cautiverio de los rehenes.

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