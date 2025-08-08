El Ejército de Israel está atacando objetivos del régimen terrorista hutí en el puerto de Hodeida. Foto: EFE/EPA/YAHYA ARHAB
Irán acusa a Israel de planear una “limpieza étnica” en Gaza
Irán acusa a Israel de planear una “limpieza étnica” en Gaza

Irán acusa a Israel de planear una “limpieza étnica” en Gaza

condenó enérgicamente este viernes el plan de Israel para y denunció que constituye “una estrategia para completar el genocidio del pueblo palestino”.

“El plan del régimen sionista (Israel) de ocupar militarmente la ciudad de Gaza y desplazar por la fuerza a sus residentes es una estrategia para completar el genocidio del pueblo palestino”, afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, en un comunicado.

Baghaei calificó la iniciativa como “una prueba más de la intención deliberada” de Israel de llevar a cabo una “limpieza étnica en Gaza”.

El diplomático iraní subrayó que todos los países y la ONU tienen “la responsabilidad legal y moral” de detener el “genocidio” y los “crímenes atroces” que, según Teherán, se están cometiendo en los territorios palestinos. Asimismo, calificó de “vergonzosa” la complicidad de y algunos países occidentales con estas acciones.

El portavoz de la diplomacia iraní instó a “obligar al régimen israelí” a poner fin a las operaciones militares, garantizar la entrega inmediata de ayuda humanitaria y aliviar la situación de los civiles “hambrientos y sedientos” de Gaza.

El Gabinete de Seguridad del dio luz verde en la madrugada de este viernes a un plan militar propuesto por el primer ministro israelí, , para ocupar la ciudad de Gaza, en el norte del enclave.

El Ejecutivo israelí difundió un comunicado en el que expone el plan de Netanyahu para “derrotar a Hamás”, que incluye ocupar la ciudad de Gaza, sin aclarar qué sucederá con el resto del enclave.

Irán apoya al, que junto con el , los hutíes de Yemen y una miríada de milicias iraquíes conforma el denominado ‘Eje de la Resistencia’, una alianza antiisraelí liderada por Teherán.

