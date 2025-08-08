Irán acusa a Israel de planear una “limpieza étnica” en Gaza

Irán condenó enérgicamente este viernes el plan de Israel para tomar la ciudad de Gaza y denunció que constituye “una estrategia para completar el genocidio del pueblo palestino”.

“El plan del régimen sionista (Israel) de ocupar militarmente la ciudad de Gaza y desplazar por la fuerza a sus residentes es una estrategia para completar el genocidio del pueblo palestino”, afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, en un comunicado.

Baghaei calificó la iniciativa como “una prueba más de la intención deliberada” de Israel de llevar a cabo una “limpieza étnica en Gaza”.

El diplomático iraní subrayó que todos los países y la ONU tienen “la responsabilidad legal y moral” de detener el “genocidio” y los “crímenes atroces” que, según Teherán, se están cometiendo en los territorios palestinos. Asimismo, calificó de “vergonzosa” la complicidad de Estados Unidos y algunos países occidentales con estas acciones.

El portavoz de la diplomacia iraní instó a “obligar al régimen israelí” a poner fin a las operaciones militares, garantizar la entrega inmediata de ayuda humanitaria y aliviar la situación de los civiles “hambrientos y sedientos” de Gaza.

Soldados del ejército israelí caminan junto a tanques en una posición cercana a la frontera sur de Israel con la Franja de Gaza, el 6 de marzo de 2025. (Foto de Menahem KAHANA / AFP) / MENAHEM KAHANA

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de Israel dio luz verde en la madrugada de este viernes a un plan militar propuesto por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para ocupar la ciudad de Gaza, en el norte del enclave.

El Ejecutivo israelí difundió un comunicado en el que expone el plan de Netanyahu para “derrotar a Hamás”, que incluye ocupar la ciudad de Gaza, sin aclarar qué sucederá con el resto del enclave.

Irán apoya al movimiento palestino Hamás, que junto con el Hezbolá del Líbano, los hutíes de Yemen y una miríada de milicias iraquíes conforma el denominado ‘Eje de la Resistencia’, una alianza antiisraelí liderada por Teherán.