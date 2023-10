El ministro de Relaciones Exteriores de Irán pidió el sábado a Israel que detenga sus ataques contra Gaza, al advertir que la guerra podría expandirse a otras partes del Medio Oriente si Hezbolá se une a la batalla, y eso haría que Israel sufriera “un gran terremoto”. "

Hossein Amirabdollahian dijo a los periodistas en Beirut que el grupo libanés Hezbolá ha tomado en consideración todos los escenarios de una guerra y que Israel debería detener sus ataques contra Gaza lo antes posible.

Israel considera a Hezbolá su amenaza inmediata más grave, estimando que tiene unos 150.000 cohetes y misiles, incluidos misiles guiados con precisión que pueden impactar en cualquier lugar de Israel. El grupo, que cuenta con miles de combatientes curtidos en la batalla que participaron en el conflicto de 12 años en Siria, también tiene diferentes tipos de drones militares.

Los combatientes de Hezbolá han estado en alerta máxima a lo largo de las fronteras del Líbano con Israel luego del ataque del sábado pasado por parte del grupo militante palestino Hamás que dejó cientos de civiles y soldados israelíes muertos.

El sábado, el ejército israelí dijo que un ataque con aviones no tripulados israelíes a lo largo de la frontera con el Líbano mató a una “célula” que intentaba infiltrarse en Israel. El viernes, Hezbolá dijo que sus combatientes dispararon varios cohetes contra cuatro posiciones israelíes a lo largo de la frontera.

El sábado por la tarde, combatientes de Hezbolá dispararon una andanada de cohetes y proyectiles contra posiciones israelíes en las disputadas Granjas de Chebaa. Las tropas israelíes respondieron a los disparos contra zonas cercanas en el sur del Líbano.

La agencia de noticias estatal del Líbano informó que un hombre y su esposa murieron en el bombardeo israelí de una aldea fronteriza, mientras que Hezbolá dijo que uno de sus combatientes también murió el sábado.

Amirabdollahian discutió en Beirut el sábado la situación en Gaza y la región con el alto funcionario de Hamás en el exilio, Saleh Arouri, y el líder del grupo Yihad Islámica Palestino, Ziad Nakhaleh, según Al-Manar TV de Hezbolá.

Los funcionarios de Hamás han dicho repetidamente que el ataque del sábado pasado contra el sur de Israel que mató a más de 1.300 civiles y soldados fue obra del grupo palestino e Irán no tuvo nada que ver con eso. Los funcionarios de Hamás no respondieron a los llamados de The Associated Press para confirmar y dar detalles sobre la reunión.

Amirabdollahian salió de Beirut el sábado por la tarde tras una gira que lo llevó a Irak, Siria y el Líbano, donde Teherán goza de una amplia influencia.

Amirabdollahian dijo que se reunió el viernes con el líder de Hezbolá, Sayyed Hassan Nasrallah, quien le informó sobre las condiciones del grupo en el Líbano.

“Conozco los escenarios que Hezbolá ha puesto en marcha”, dijo Amirabdollahian. “Cualquier medida que dé la resistencia (Hezbolá) provocará un enorme terremoto en la entidad sionista”.

Amirabdollahian añadió: “Quiero advertir a los criminales de guerra y a quienes apoyan a esta entidad antes de que sea demasiado tarde para detener los crímenes contra civiles en Gaza, porque podría ser demasiado tarde en unas pocas horas”.

Con la mirada puesta en Hezbolá, el presidente Joe Biden advirtió a otros actores en Medio Oriente que no se unan al conflicto y envió buques de guerra estadounidenses a la región y prometió pleno apoyo a Israel.

El Ministro de Relaciones Exteriores iraní dijo que se comunicará con funcionarios de la ONU en Medio Oriente porque “todavía hay una oportunidad de trabajar en una iniciativa (para poner fin a la guerra), pero mañana podría ser demasiado tarde”.

La posibilidad de un nuevo frente en el Líbano trae recuerdos amargos de una cruel guerra de un mes de duración entre Hezbolá e Israel en 2006 que terminó en un punto muerto y una tensa distensión entre las dos partes.