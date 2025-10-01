Personas caminan con bolsas de ayuda humanitaria recibidas en un centro de distribución gestionado por la Fundación Humanitaria de Gaza (FGH), con apoyo de Estados Unidos e Israel, el 26 de septiembre de 2025. (Foto de Eyad BABA / AFP).
Personas caminan con bolsas de ayuda humanitaria recibidas en un centro de distribución gestionado por la Fundación Humanitaria de Gaza (FGH), con apoyo de Estados Unidos e Israel, el 26 de septiembre de 2025. (Foto de Eyad BABA / AFP).
/ EYAD BABA
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Israel advierte a los gazatíes: si permanecen en la Ciudad de Gaza serán considerados “terroristas”
Resumen de la noticia por IA
Israel advierte a los gazatíes: si permanecen en la Ciudad de Gaza serán considerados “terroristas”

Israel advierte a los gazatíes: si permanecen en la Ciudad de Gaza serán considerados “terroristas”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El ministro israelí de Defensa, , afirmó este miércoles que los gazatíes que no abandonen la hacia el sur serán considerados “terroristas”, según declaraciones recogidas por medios israelíes.

“Esta es la última oportunidad para los residentes de Gaza que deseen desplazarse hacia el sur y dejar a los (...) y afrontando las operaciones de alta intensidad del Ejército”, advirtió Katz, que añadió que quienes no lo hagan serán tratados como “terroristas y simpatizantes del terrorismo”.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Hamás examina el plan de Trump para poner fin a la guerra de Gaza

El anunció este miércoles que no permitirá la libre circulación hacia la ciudad de Gaza (norte) por la carretera de Al Rashid a quienes ya se hayan desplazado o decidan desplazarse al sur, aislando de esta manera la capital, que sufre una invasión terrestre.

Ahora ningún palestino puede volver hacia la norteña ciudad de Gaza, ya que la otra arteria posible -la de Salah al Din- también está bloqueada tanto para el tránsito de personas como de vehículos.

Katz añadió, además, que el Ejército ha tomado la parte occidental del corredor Netzarim, localizado al sur de la capital gazatí, reforzando el cerco en torno a la ciudad.

Un palestino se refugia tras un ataque aéreo israelí durante una operación militar en la ciudad de Gaza, el 27 de septiembre de 2025. (EFE/EPA/MOHAMMED SABER).
Un palestino se refugia tras un ataque aéreo israelí durante una operación militar en la ciudad de Gaza, el 27 de septiembre de 2025. (EFE/EPA/MOHAMMED SABER).
/ MOHAMMED SABER

“Todos los que salgan hacia el sur se verán obligados a pasar por los puestos de control del Ejército”, matizó.

El pasado 16 de septiembre, contra la ciudad de Gaza, que situó bajo orden de evacuación forzosa al sur del enclave a una población de más de un millón de personas. Desde entonces, los ataques se han intensificado, con decenas de muertos en esta urbe diarios, muchos de ellos civiles.

Relatores de la ONU de derechos humanos, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza desde los , en la que han muerto cerca de 66.000 personas, entre ellas más de 20.000 niños.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC