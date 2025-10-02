Israel afirma que ningún navío de la Flotilla por Gaza ha logrado romper el bloqueo

Escucha la noticia
Israel afirmó este jueves que ninguno de los barcos de la flotilla de ayuda para Gaza ha logrado romper el bloqueo que mantiene sobre el territorio palestino.
“Ninguno de los yates provocadores de Hamás-Sumud ha tenido éxito en su intento de entrar en una zona de combate activa o romper el bloqueo naval legal”, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado en referencia a la flotilla Global Sumud que partió de Barcelona a inicios de septiembre con unos 45 navíos.
La cancillería israelí agregó que queda en la mar un último barco. “Si se acerca, también se impedirá su intento de entrar en una zona de combate activa y romper el bloqueo”.
El canciller griego, George Gerapetritis, afirmó que los pasajeros de los buques interceptados presentaban “buena salud” y estaban siendo transportados al puerto israelí de Asdod.
Israel había asegurado que los activistas de la flotilla iban a ser deportados a Europa, pero no especificó a qué país o países.
“Los pasajeros están a salvo y con buena salud”, dijo el Ministerio de Exteriores en X, junto a fotos de la sueca Greta Thunberg y otros integrantes de la flotilla.
La flotilla Global Sumud, que significa “resiliencia” en árabe, partió de Barcelona a inicios de septiembre con unos 45 navíos y centenares de activistas propalestinos de más de 45 países, varios de ellos latinoamericanos.
La Marina israelí comenzó el miércoles a interceptar esos barcos tras advertirles que no entraran en aguas que están bajo su bloqueo naval a Gaza.
Según la ONU, el enclave palestino sufre una hambruna en medio de una ofensiva de Israel, lanzada en represalia por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás el 7 de octubre de 2023.
