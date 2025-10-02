Un barco de la Flotilla Global Sumud interceptado por las fuerzas israelíes en el mar Mediterráneo, frente a las costas de la Franja de Gaza, es escoltado hacia el puerto meridional de Ashdod el 2 de octubre de 2025. Foto: Saeed QAQ / AFP
Un barco de la Flotilla Global Sumud interceptado por las fuerzas israelíes en el mar Mediterráneo, frente a las costas de la Franja de Gaza, es escoltado hacia el puerto meridional de Ashdod el 2 de octubre de 2025. Foto: Saeed QAQ / AFP
/ SAEED QAQ
Agencia AFP
Agencia AFP

Israel afirma que ningún navío de la Flotilla por Gaza ha logrado romper el bloqueo
Israel afirma que ningún navío de la Flotilla por Gaza ha logrado romper el bloqueo

Israel afirma que ningún navío de la Flotilla por Gaza ha logrado romper el bloqueo

afirmó este jueves que ninguno de los de ayuda para Gaza ha logrado romper el bloqueo que mantiene sobre el territorio palestino.

“Ninguno de los yates ha tenido éxito en su intento de entrar en una zona de combate activa o romper el bloqueo naval legal”, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado en referencia a la flotilla Global Sumud que partió de Barcelona a inicios de septiembre con unos 45 navíos.

La cancillería israelí agregó que queda en la mar un último barco. “Si se acerca, también se impedirá su intento de entrar en una zona de combate activa y romper el bloqueo”.

PUEDES VER: La Global Sumud Flotilla denuncia ataques de Israel y nueve barcos interceptados

El canciller griego, George Gerapetritis, afirmó que los pasajeros de los buques interceptados presentaban “buena salud” y estaban siendo transportados al puerto israelí de Asdod.

Israel había asegurado que los iban a ser deportados a Europa, pero no especificó a qué país o países.

“Los pasajeros están a salvo y con buena salud”, dijo el Ministerio de Exteriores en X, junto a fotos de la sueca Greta Thunberg y otros integrantes de la flotilla.

Israel anunció el 2 de octubre que deportará a los activistas pro palestinos a bordo de la Flotilla Sumud, integrada por unos 45 barcos, que inició su viaje un mes antes con políticos y activistas. Foto: Saeed QAQ / AFP
Israel anunció el 2 de octubre que deportará a los activistas pro palestinos a bordo de la Flotilla Sumud, integrada por unos 45 barcos, que inició su viaje un mes antes con políticos y activistas. Foto: Saeed QAQ / AFP
/ SAEED QAQ

La , que significa “resiliencia” en árabe, partió de Barcelona a inicios de septiembre con unos 45 navíos y centenares de activistas propalestinos de más de 45 países, varios de ellos latinoamericanos.

La Marina israelí comenzó el miércoles a tras advertirles que no entraran en aguas que están bajo su bloqueo naval a Gaza.

Según la ONU, el sufre una hambruna en medio de una ofensiva de Israel, lanzada en represalia por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás el 7 de octubre de 2023.

