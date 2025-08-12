Israel asegura que no hay “desnutrición generalizada” en Gaza

Mohammed Hanieh, a thirteen-year-old Palestinian boy who his family says suffers from malnutrition, is carried by father at his family home in the Bureij refugee camp in the central Gaza Strip on April 12, 2025. On March 2 this year, Israel imposed a full blockade on the Palestinian territory, and cut off power to Gaza's main water desalination plant. (Photo by Eyad BABA / AFP)
EYAD BABA
Agencia AFP
Agencia AFP

aseguró el martes que “no hay señales de un fenómeno de desnutrición generalizada” en la , donde la ONU ha estado advirtiendo durante semanas sobre el riesgo de una hambruna.

El Cogat, el organismo del Ministerio de Defensa israelí que supervisa los asuntos civiles en los territorios palestinos, indicó haber realizado un “examen exhaustivo” de los datos y cifras de Hamás sobre las muertes por desnutrición en el territorio palestino.

MIRA AQUÍ: Arabia Saudita alerta de graves consecuencias sobre la paz mundial por “genocidio” israelí en Gaza


El Ministerio de Salud de Gaza, gobernada por el movimiento islamista, estima que hasta la fecha murieron de hambre 227 personas, de las cuales 103 niños.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud afirma que 148 personas murieron de desnutrición desde enero de 2025 y el Programa Mundial de Alimentos indicó en agosto que el hambre y la desnutrición en Gaza alcanzaron su nivel más alto desde el inicio de la guerra.

El Cogat señala “una diferencia significativa” entre y “los casos documentados, con detalles completos de identificación” en los medios de comunicación y en las redes sociales, lo que “genera dudas sobre su credibilidad”.

“El análisis caso por caso de las muertes publicadas muestra que la mayoría (...) sufrían de condiciones médicas preexistentes que provocaron el deterioro de su estado de salud, sin relación con su estado nutricional”, afirmó el organismo israelí.

La desnutrición aguda también afecta a los adultos. Hamza Mishmish, de 25 años, en el campo de refugiados de Nuseirat en Deir al-Balah, Gaza.
No hay “ninguna señal de un fenómeno de desnutrición generalizada” entre los gazatíes, concluyó, denunciando la “explotación cínica de imágenes trágicas” por parte de Hamás.

En un comunicado publicado el martes, , calificándolas como un “intento desesperado y en vano de ocultar un crimen documentado a nivel internacional: la hambruna sistemática de la población de Gaza”.

Los periodistas de AFP documentan a diario escenas caóticas y mortíferas en los puntos de distribución de ayuda, donde miles de palestinos desesperados se agolpan para recibir algo de comida.

Jean-Guy Vateaux, jefe de misión de la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) que estuvo recientemente en , declaró que “la desnutrición es real, está aumentando rápidamente y está afectando a toda la población”.

