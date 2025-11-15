Edificios destruidos en el barrio de Sheikh Radwan, en la ciudad de Gaza. Foto: EFE/EPA/Mohammed Saber
Agencia EFE
Agencia EFE

Israel bombardea por tierra, mar y aire el norte y el sur de Gaza pese al alto el fuego
El bombardeó diferentes puntos del norte y también el sur de la a primera hora de este sábado, pese a que el alto el fuego sigue en vigor, informó la agencia de noticias palestina, Wafa.

La artillería israelí golpeó las afueras del barrio de Shujaiya, al este de la ciudad de Gaza, según detalla Wafa, que cita a fuentes locales.

Francisco Sanz

Asimismo, un dron israelí disparó contra la zona este del campo de refugiados de Yabalia, también en el norte del enclave.

Ninguno de estos bombardeos han causado víctimas, de acuerdo con Wafa.

En el sur, buques de la armada israelí abrieron fuego hacia la costa de Rafah.

El , por su parte, no se ha pronunciado sobre ninguno de estos ataques, si bien suele justificarlos asegurando haber detectado “presencia de terroristas” en la “línea amarilla”, el punto al que se han en esta primera fase del acuerdo.

Palestinos caminan entre las ruinas de edificios destruidos en la calle Al-Jala en la ciudad de Gaza. Foto: EFE/EPA/Mohammed
Desde la llegada de la tregua -entró en vigor el 10 de octubre-, el Ejército israelí ha matado a 261 palestinos y causado heridas a otros 632, según el recuento del Ministerio de Sanidad.

La , que comenzó el 7 de octubre de 2023 tras los ataques de Hamás, ha matado al menos a 69.187 palestinos, la mayoría niños y mujeres, y herido a otros 170.703.

Miles de víctimas permanecen todavía atrapadas bajo los escombros sin poder ser rescatadas por los equipos de la Defensa Civil palestina ante la falta de maquinaria pesada.

Israel bombardeó este martes 28 de octubre la Franja de Gaza pese al cese el fuego en curso y luego de acusar a Hamás de atacar a sus tropas, lo que el movimiento terrorista niega. (AFP)

