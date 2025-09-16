Israel califica de “falso” el informe de la Comisión de la ONU sobre un genocidio en Gaza

El Gobierno israelí tachó de “falso” el informe publicado este martes por una Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU que dice que “Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza”, afirmando que se basa en “falsedades de Hamás, blanqueadas y repetidas por otros”.

Según un comunicado enviado por el Ministerio de Exteriores israelí, los que han elaborado el informe “actúan como representantes de Hamás” y son “conocidos por sus posturas abiertamente antisemitas”.

La comisión estuvo dirigida por una de las personalidades más respetadas del mundo en este ámbito y que presidió el Tribunal Penal Internacional creado a raíz del genocidio en Ruanda, Navi Pillay.

“Israel rechaza categóricamente este informe distorsionado y falso y exige la disolución inmediata de esta Comisión de Investigación”, añade Exteriores israelí.

Un convoy de tanques israelíes se despliega en la frontera de Israel con la Franja de Gaza el 16 de septiembre de 2025. (Foto de Menahem KAHANA / AFP). / MENAHEM KAHANA

Según las investigaciones del informe, que tienen como punto de partida el día de los ataques de Hamás contra Israel, el 7 de octubre de 2023, “las autoridades israelíes y las fuerzas de seguridad israelíes cometieron cuatro de los cinco actos genocidas”, de acuerdo a la definición de este crimen en el derecho internacional.