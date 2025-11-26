Israel confirma que el cuerpo entregado anoche por Hamás pertenece al rehén Dror Or

Escucha la noticia
Israel confirma que el cuerpo entregado anoche por Hamás pertenece al rehén Dror OrResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
La Oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó este miércoles en un comunicado que el cuerpo entregado anoche por Hamás como parte del acuerdo del alto el fuego pertenece al rehén israelí Dror Or.
“Tras la finalización del proceso de identificación por parte del Centro Nacional de Medicina Forense, en cooperación con la Policía de Israel, representantes del Ejército informaron a la familia del rehén caído Dror Or, de bendita memoria, que su ser querido ha sido devuelto a Israel y que se ha completado su identificación”, recoge el comunicado de la Oficina de Netanyahu.
Newsletter Vuelta al Mundo
Dror fue asesinado junto a su esposa Yonat por milicianos palestinos durante los ataques del 7 de octubre de 2023 en el kibutz Beeri, donde vivían. Sus dos hijos, Noam y Alma, fueron secuestrados por milicianos y devueltos en el primer acuerdo de alto el fuego sellado en noviembre de 2025.
PUEDES VER: Israel mata a cuatro palestinos en ataques en el norte y sur de Gaza pese al alto el fuego
Con la entrega e identificación del cuerpo de Or, ahora en Gaza solo quedan dos cadáveres: el del soldado israelí Ran Gvili y el del tailandés Sudthisak Rinthalak.
“El Gobierno y toda la institución del Estado de Israel dedicada a los desaparecidos y cautivos están decididos, comprometidos y trabajan incansablemente para que nuestros dos rehenes caídos reciban un entierro digno en su país”, agrega la nota de la Oficina de Netanyahu.
En este primer mes y medio de alto el fuego en Gaza, Hamás ha ido devolviendo los cuerpos de los 28 rehenes que seguían quedando en el enclave palestino y a cambio Israel también ha devuelto cuerpos de palestinos que retenía.
El Ministerio de Sanidad palestino ha venido denunciando que la mayoría de esos cuerpos llegaban en muy mal estado y con signos de tortura, lo que ha impedido en muchos casos que sus familiares pudieran identificarlos.
El futuro de Gaza sigue en el aire y se desconoce cuándo se retomarán las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás a través de los mediadores (Egipto, Catar y Estados Unidos) para abordar la segunda fase de este acuerdo en la que se contempla la reconstrucción y la supuesta llegada de un gobierno de transición sin Hamás.
A priori, estas conversaciones deberían empezar una vez el grupo palestino entregue los dos últimos cuerpos de rehenes.
TE PUEDE INTERESAR
- Israel ha violado el alto el fuego en Gaza casi 500 veces, según el Gobierno de Hamás
- Más de 20 muertos en ataques israelíes en la Franja de Gaza
- Israel mata a 7 palestinos en Gaza y ya son 318 los muertos durante alto el fuego
- Forenses de Gaza identifican 99 de los 330 cuerpos devueltos por Israel durante la tregua
Contenido sugerido
Contenido GEC