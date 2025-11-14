Una persona exhibe la imagen de uno de los rehenes israelíes que aun continúa en manos de Hamás, cerca del Centro Nacional de Medicina Forense en Tel Aviv. Foto: EFE/EPA/Atef Safadi
Israel confirma que el cuerpo entregado anoche por Hamás pertenece al rehén Meni Goddard
El cuerpo entregado anoche por , como parte del acuerdo del alto el fuego, pertenece al rehén Meni Goddard, confirmó esta madrugada La Oficina del primer ministro israelí, .

“Tras completar el proceso de identificación por parte del Centro Nacional de Medicina Forense, en cooperación con la Policía de Israel y el Rabinato Militar, representantes del Ejército informaron a la familia del fallecido secuestrado, Meni Goddard, que su ser querido había sido repatriado a Israel y que su identificación se había completado”, se recoge en una nota.

El recibió durante la noche del jueves, con mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja, los restos mortales de este rehén, por lo que ya son 25 los cadáveres de cautivos recuperados por Israel.

En el marco del alto el fuego, Hamás liberó además a los 20 cautivos que quedaban con vida a cambio de cerca de 2.000 detenidos y presos palestinos.

Soldados y policías israelíes saludan a la llegada al Centro Nacional de Medicina Forense de Tel Aviv del cadáver de un rehén entregado por Hamás. Foto: EFE/EPA/Atef Safadi
Ahora en Gaza quedan los tres últimos cuerpos de rehenes que el grupo palestino tendrá que entregar a Israel.

Por su parte, Israel ha devuelto a la Franja, con la mediación de la Cruz Roja, alrededor de 315 cadáveres de gazatíes, muchos con signos de abusos y mutilaciones, según imágenes que ha divulgado el Ministerio de Sanidad para facilitar su identificación y de acuerdo a denuncias de fuentes médicas y de Hamás.

Israel bombardeó este martes 28 de octubre la Franja de Gaza pese al cese el fuego en curso y luego de acusar a Hamás de atacar a sus tropas, lo que el movimiento terrorista niega. (AFP)

