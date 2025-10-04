Una columna de humo se eleva tras el bombardeo israelí sobre la Franja de Gaza, fotografiada desde una posición al otro lado de la frontera, en el sur de Israel, el 30 de septiembre de 2025. Foto: Jack GUEZ / AFP
Israel continúa su ofensiva en Gaza pese a llamado de Trump y de familiares de rehenes a cesar ataques
anunció este sábado que continúa sus operaciones en Ciudad de Gaza y advirtió a los desplazados que no vuelvan, a pesar del llamado de Donald Trump a detener de “inmediato” los bombardeos después de que .

El grupo terrorista palestino declaró el viernes que está dispuesto a liberar a los rehenes de Gaza en el marco de la propuesta de cese el fuego del presidente de Estados Unidos, , y este sábado dijo que está listo para iniciar las negociaciones para ultimar los detalles.

Trump afirmó que cree que el movimiento islamista está listo para “una paz duradera” e hizo un llamado a Israel a para poder liberar a los rehenes de forma segura y rápida.

Pero las bombas siguieron golpeando Gaza y el portavoz de la Defensa Civil del territorio, Mahmud Basal, reportó que “fue una noche muy violenta, durante la cual el ejército israelí llevó a cabo decenas de ataques aéreos y y otras zonas de la Franja, a pesar del llamado del presidente” estadounidense.

El ejército israelí afirmó que continúa su ofensiva en Ciudad de Gaza e hizo un llamado a la población desplazada a no regresar.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos pidió este sábado al primer ministro Benjamin Netanyahu que “inicie de inmediato negociaciones” para implementar el plan y declaró que es “esencial” poner fin a la guerra de inmediato.

Israel ha matado a más de 60.000 personas en Gaza desde que empezó su ofensiva en 2023.
Israel ha matado a más de 60.000 personas en Gaza desde que empezó su ofensiva en 2023.

El plan del presidente estadounidense, que Netanyahu declaró que apoya, contempla un alto el fuego, la liberación de los cautivos en 72 horas, el desarme y la salida del poder de Hamás y la retirada gradual del ejército de Israel de Gaza tras casi dos años de guerra.

Hamás declaró el viernes que , tanto los secuestrados que siguen vivos como los que murieron en cautiverio desde el ataque del 7 de octubre de 2023.

Pero el movimiento islamista pidió “negociaciones” sobre los detalles y este sábado afirmó que está dispuesto a empezar inmediatamente el diálogo “para finalizar todas las cuestiones”.

Un alto mando de Hamás, que habló bajo condición de anonimato, dijo a AFP que Egipto acogerá una conferencia para un diálogo entre las distintas facciones palestinas para decidir el futuro de Gaza cuando termine la guerra.

Entre los temas pendientes que Hamás no mencionó están las exigencias de dejar las armas y su retiro del territorio palestino después de la guerra.

La oficina de Netanyahu afirmó que “, Israel se está preparando para la implementación inmediata de la primera fase del plan de Trump para la liberación de todos los rehenes”.

