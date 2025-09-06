Israel destruye otro gran edificio de viviendas en Ciudad de Gaza

El ejército israelí destruyó el sábado otro gran edificio de viviendas en Ciudad de Gaza, cuya población fue llamada a desplazarse hacia una zona que declaró “humanitaria”, en previsión de una operación terrestre.

El coronel Avichay Adraee, portavoz en lengua árabe del ejército, hizo el llamamiento a evacuar en las redes sociales, en una zona donde, según la ONU, hay cerca de un millón de personas.

Poco después, el ejército anunció haber destruido un edificio de gran altura, identificado por testigos consultados por AFP como la torre Susi, situada en el suroeste de la ciudad, objeto de una orden de evacuación.

El viernes otro edificio similar fue destruido por las fuerzas israelíes.

“Seguimos”, escribió en X el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien compartió un video que muestra un edificio de unos quince pisos desplomándose en medio de una gran nube de polvo.

El viernes, el ejército israelí había advertido que atacaría “infraestructuras terroristas” en Ciudad de Gaza, en particular los grandes edificios de viviendas.

Israel acusa a Hamás de utilizarlos para sus operaciones, algo que el movimiento palestino considera “mentiras descaradas”.

El ejército israelí, que afirma controlar el 75% de la Franja de Gaza y el 40% de la ciudad, ha dicho que quiere tomar Ciudad de Gaza para acabar con Hamás y liberar a los rehenes en su poder.

Palestinos reaccionan ante la columna de humo que se eleva desde la Torre Mushtaha tras un ataque aéreo de Israel al oeste de la ciudad de Gaza. (EFE/EPA/HAITHAM IMAD).

La ofensiva se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara el viernes que Estados Unidos está en conversaciones “muy profundas” con Hamás, cuyo ataque sin precedentes en Israel el 7 de octubre de 2023 desencadenó la guerra.

El ejército israelí estima que 25 de los 47 rehenes que siguen en Gaza —de los 251 secuestrados el 7 de octubre— están muertos.

El movimiento islamista palestino aceptó en agosto una propuesta de alto el fuego que permite la liberación de rehenes en etapas, gracias a la mediación de Egipto, Estados Unidos y Catar.

Pero el gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, exige que Hamás libere a todos los rehenes de una vez, deponga las armas, y afirma que quiere tomar el control de la seguridad de la Franja de Gaza.