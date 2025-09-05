Palestinos reaccionan ante la columna de humo que se eleva desde la Torre Mushtaha tras un ataque aéreo de Israel al oeste de la ciudad de Gaza. (EFE/EPA/HAITHAM IMAD).
Palestinos reaccionan ante la columna de humo que se eleva desde la Torre Mushtaha tras un ataque aéreo de Israel al oeste de la ciudad de Gaza. (EFE/EPA/HAITHAM IMAD).
Agencia EFE
Agencia EFE

Israel destruye un edificio de gran altura en ciudad de Gaza | VIDEO
Israel destruye un edificio de gran altura en ciudad de Gaza | VIDEO

Israel destruye un edificio de gran altura en ciudad de Gaza | VIDEO

El bombardeó este viernes un edificio de gran altura en ciudad de Gaza tras anunciar que llevaría a cabo contra este tipo de construcciones cuando estuvieran vinculadas a actividades , sin que hasta el momento se haya informado de muertos o heridos.

“Hace un momento, el Ejército golpeó un edificio de gran altura que estaba siendo usado por la organización terrorista Hamás en el área de ciudad de Gaza”, señalaron las Fuerzas Armadas en un comunicado.

Francisco Sanz
PUEDES VER: La guerra en Gaza deja a más de 21.000 niños con discapacidades, alerta la ONU

Agregaron que en el edificio, que, según el Ejército, tenía un túnel debajo a través del que operaban los terroristas de esa organización para realizar ataques y huir de los soldados israelíes.

El humo se eleva durante los ataques israelíes contra la Torre Mushtaha en la ciudad de Gaza el 5 de septiembre de 2025, en medio de la guerra entre Israel y el movimiento militante Hamás. Foto: Omar AL-QATTAA / AFP
El humo se eleva durante los ataques israelíes contra la Torre Mushtaha en la ciudad de Gaza el 5 de septiembre de 2025, en medio de la guerra entre Israel y el movimiento militante Hamás. Foto: Omar AL-QATTAA / AFP
/ OMAR AL-QATTAA

Asegura que se tomaron medidas con antelación para mitigar el impacto en los civiles y acusó a Hamás de explotar infrestructura civil para sus actividades.

El Ejército israelí anunció este viernes que “en los próximos días” empezaría una oleada de ataques contra edificios de (norte de la Franja) que se hayan “convertido en infraestructura terrorista”.

El anuncio llega después de que ayer el Ejército dijera que ya controla el 40 % de la capital gazatí que pretende ocupar totalmente, expulsando hacia el sur al millón de personas que se concentran en la urbe.

Durante la última semana, los ataques en la ciudad de Gaza se han intensificado.

Los palestinos esperan y observan una explosión después de que Israel emitiera órdenes de evacuación antes de un ataque militar contra la Torre Mushtaha, en la ciudad de Gaza, el 5 de septiembre de 2025. Foto: Omar AL-QATTAA / AFP
Los palestinos esperan y observan una explosión después de que Israel emitiera órdenes de evacuación antes de un ataque militar contra la Torre Mushtaha, en la ciudad de Gaza, el 5 de septiembre de 2025. Foto: Omar AL-QATTAA / AFP
/ OMAR AL-QATTAA

Desde horas de la madrugada, cerca de una veintena de palestinos, incluidos siete niños, han muerto en bombardeos israelíes contra viviendas y tiendas de campaña, informó la agencia de noticias Wafa, que cita a fuentes médicas.

Relatores de la ONU de derechos humanos, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican de genocidio la campaña militar que lleva adelante Israel sobre la desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en la que han muerto más de 60.000 personas, más de 18.000 de ellos niños.

