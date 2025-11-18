Israel dice que el plan de Trump para Gaza respaldado por la ONU traerá “paz y prosperidad”

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, elogió este martes el plan de paz para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump, al asegurar que traerá “paz y prosperidad”, después de que fuera respaldado la víspera por el Consejo de Seguridad de la ONU.

“Creemos que el plan del presidente Trump conducirá a la paz y prosperidad porque insiste en la desmilitarización total, el desarme y la desradicalización de Gaza”, escribió el equipo de Netanyahu en la red social X.

“Israel tiende la mano a todos sus vecinos, portadores de paz y prosperidad, y les invita a normalizar sus relaciones con Israel y a unirse a él para expulsar a Hamás y a sus partidarios de la región”, añadió.

También este martes, la Autoridad Palestina celebró el voto en el Consejo de Seguridad.

“El Estado de Palestina saluda la resolución de la ONU sobre Gaza”, escribió el Ministerio palestino de Relaciones Exteriores en un comunicado en X, en el que subrayó “la urgencia de aplicar de inmediato sobre el terreno esta resolución”, que prevé en particular el despliegue de una fuerza internacional en el territorio palestino.

Tanques israelíes después de retirarse de la Franja de Gaza tras el acuerdo entre Israel y Hamás, el pasado 10 de octubre. Foto: EFE/EPA/Atef Safadi

En cambio, el grupo palestino Hamás, que gobierna en Gaza, lamentó un plan que dijo “no responde a las exigencias y derechos” de los palestinos.

El Consejo de Seguridad de la ONU votó el lunes a favor de una resolución estadounidense que refuerza el plan de paz para Gaza de Trump y que incluye el despliegue de una fuerza internacional y un camino hacia un futuro Estado palestino.

La resolución también pide reanudar las entregas de ayuda humanitaria a gran escala a través de la ONU, la Cruz Roja y la Media Luna Roja.