Israel ha matado a más de 400 palestinos desde la entrada en vigor del alto el fuego

Al menos 401 personas han sido asesinadas por ataques israelíes en la Franja de Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego hace algo más de dos meses, informó este sábado el ministerio de Sanidad del enclave palestino, dependiente de Hamás, en su boletín diario.

El ministerio informó de que los hospitales de la Franja recibieron los cuerpos de trece fallecidos a lo largo de este viernes, seis de ellos asesinados y siete cuerpos recuperados de entre los escombros.

Además, agregó Sanidad, el total de heridos desde que la tregua entre Israel y Hamás entrase en vigor el pasado 10 de octubre asciende a 1.108.

Israel continúa controlando el 54 % de la Franja de Gaza, después de que sus tropas se replegaran a la denominada ‘línea amarilla’, donde siguen disparando casi a diario contra palestinos, que el Ejército alega que se acercan demasiado.

Gran parte de la población gazatí desconoce las demarcaciones y se aproximan a esta nueva frontera imaginaria intentando regresar a sus hogares o en búsqueda de comida.

Un niño palestino desplazado permanece de pie sobre las ruinas de los edificios destruidos en el campo de refugiados de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza, el 29 de noviembre de 2025. (Foto: AFP)

Además, los equipos de rescate de la Defensa Civil han recuperado 641 cuerpos -en su recuento más actualizado- sin vida entre las toneladas de escombros de una Franja devastada, en la que más del 80 % de sus edificios han sido completamente destruidos o dañados.

Las autoridades palestinas insisten en que todavía hay miles de cuerpos atrapados entre las ruinas y que las tareas de rescate son limitadas, debido a la escasez de recursos como maquinaria pesada y combustible.

En total, desde que Israel empezara su ofensiva en Gaza como represalia por los ataques de Hamás en octubre de 2023, un total de 70.925 palestinos han muerto en ataques israelíes y 171.185 han resultado heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida.