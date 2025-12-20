Israel ha matado a más de 400 palestinos desde la entrada en vigor del alto el fuego

Varios niños palestinos heridos son rescatados del lugar de un bombardeo israelí el norte de la Franja de Gaza. Foto: MOHAMMED SABER/EFE
Al menos 401 personas han sido asesinadas por ataques israelíes en la desde la entrada en vigor del alto el fuego hace algo más de dos meses, informó este sábado el ministerio de Sanidad del , dependiente de Hamás, en su boletín diario.

El ministerio informó de que los hospitales de la Franja recibieron los cuerpos de trece fallecidos a lo largo de este viernes, seis de ellos asesinados y siete cuerpos recuperados de entre los escombros.

Además, agregó Sanidad, el total de heridos desde que la entrase en vigor el pasado 10 de octubre asciende a 1.108.

Israel continúa controlando el 54 % de la , después de que sus tropas se replegaran a la denominada ‘línea amarilla’, donde siguen disparando casi a diario contra palestinos, que el Ejército alega que se acercan demasiado.

Gran parte de la población gazatí desconoce las demarcaciones y se aproximan a esta nueva frontera imaginaria intentando regresar a sus hogares o en búsqueda de comida.

Un niño palestino desplazado permanece de pie sobre las ruinas de los edificios destruidos en el campo de refugiados de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza, el 29 de noviembre de 2025. (Foto: AFP)
Un niño palestino desplazado permanece de pie sobre las ruinas de los edificios destruidos en el campo de refugiados de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza, el 29 de noviembre de 2025. (Foto: AFP)

Además, los equipos de rescate de la Defensa Civil han recuperado 641 cuerpos -en su recuento más actualizado- sin vida entre las toneladas de escombros de una Franja devastada, en la que más del 80 % de sus edificios han sido completamente destruidos o dañados.

Las autoridades palestinas insisten en que todavía hay miles de cuerpos atrapados entre las ruinas y que las tareas de rescate son limitadas, debido a la escasez de recursos como maquinaria pesada y combustible.

En total, desde que como represalia por los ataques de Hamás en octubre de 2023, un total de 70.925 palestinos han muerto en ataques israelíes y 171.185 han resultado heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida.

Israel mató, durante la oleada de bombardeos de este miércoles 19 de noviembre, a 32 gazatíes -entre ellos 12 niños- e hirió a otros 88, según los datos difundidos este jueves por el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza. (EFE)

