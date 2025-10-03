Un barco de la Flotilla Global Sumud interceptado por las fuerzas israelíes en el mar Mediterráneo, frente a las costas de la Franja de Gaza, es escoltado hasta el puerto meridional de Ashdod. Foto: Saeed QAQ / AFP
Un barco de la Flotilla Global Sumud interceptado por las fuerzas israelíes en el mar Mediterráneo, frente a las costas de la Franja de Gaza, es escoltado hasta el puerto meridional de Ashdod. Foto: Saeed QAQ / AFP
/ SAEED QAQ
Agencia EFE
Agencia EFE

Israel intercepta el último barco que navegaba hacia Gaza de la Flotilla Sumud
El último barco de la con destino a Gaza que -el Marinette-, fue interceptado este viernes, confirmó la organización.

Desde la noche del miércoles, y detenido a un total de 473 tripulantes que fueron trasladados este viernes a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, sur de Israel.

Francisco Sanz
PUEDES VER: La Flotilla para Gaza ha sido rodeada y serán trasladados a Israel, según ministro italiano

El Marinette -con bandera polaca-, con seis tripulantes, se había quedado rezagado del resto de la misión por una avería, por lo que no fue interceptado entre el miércoles y el jueves, en la , en aguas internacionales.

Las imágenes del barco emitidas en directo muestran el acercamiento de un navío militar y el abordaje israelí en torno a las 10:29 hora local (7:29 GMT) a unas 42,5 millas náuticas de las costas de Gaza.

El comité de la flotilla denunció la en total de la misión que trasportaban ayuda humanitaria y voluntarios para “romper el asedio ilegal de Israel a Gaza”.

Un barco de la Global Sumud Flotilla llega al puerto de Ashdod, Israel, el 2 de octubre de 2025, después de ser interceptado por las autoridades israelíes mientras transportaba ayuda a Gaza. (Foto de EFE/EPA/ATEF SAFADI)
Un barco de la Global Sumud Flotilla llega al puerto de Ashdod, Israel, el 2 de octubre de 2025, después de ser interceptado por las autoridades israelíes mientras transportaba ayuda a Gaza. (Foto de EFE/EPA/ATEF SAFADI)

“Nuestra determinación de enfrentar las y apoyar al pueblo palestino permanece inquebrantable”, declaró la expedición marítima tras el operativo.

La , compuesta por decenas de barcos que salieron de España, Túnez, Italia y Grecia, consistía en la misión humanitaria más amplia organizada hasta el momento con cientos de voluntarios de más de cuarenta nacionalidades.

Otra misión, llamada Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens, continúa su travesía hasta Gaza y navegaba con nueve barcos este viernes a la altura de la isla de Creta, según su página de rastreo.

