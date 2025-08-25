Los palestinos transportan a un médico herido en los ataques israelíes contra el hospital Nasser en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 25 de agosto de 2025. Foto: AFP
Los palestinos transportan a un médico herido en los ataques israelíes contra el hospital Nasser en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 25 de agosto de 2025. Foto: AFP
/ -
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Israel “lamenta cualquier daño” tras su ataque al hospital Nasser, en el sur de Gaza
Resumen de la noticia por IA
Israel “lamenta cualquier daño” tras su ataque al hospital Nasser, en el sur de Gaza

Israel “lamenta cualquier daño” tras su ataque al hospital Nasser, en el sur de Gaza

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El dijo este lunes que lamenta “cualquier daño a individuos no involucrados” tras su ataque contra el Hospital Nasser de Jan Yunis, en el sur de la , en el que ha muerto una veintena de personas, entre ellas cuatro periodistas.

“Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) lamentan cualquier daño a individuos no involucrados y . Las FDI tratan de mitigar el daño a los individuos no involucrados lo máximo posible”, detalla un comunicado castrense, añadiendo que se realizará una investigación sobre lo sucedido.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Además de los cuatro periodistas, que trabajaban para medios internacionales y fueron atacados en el lugar desde el que solían hacer conexiones en directo, en el bombardeo murieron un estudiante de medicina, un empleado de seguridad del hospital y un rescatista de la Defensa Civil gazatí.

PUEDES VER: La ONU reivindica que la declaración de hambruna en Gaza debe “llevar a la acción”

En su mensaje, el Ejército dijo que el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, ordenó realizar una investigación inicial “lo antes posible”, sin dar más detalles sobre , aunque confirmó que fue dirigido contra “el área del Hospital Nasser”.

A lo largo de la guerra en Gaza, , trabajadores humanitarios y personal médico, aunque suele acusar a las víctimas de ser miembros de Hamás o de representar algún tipo de amenaza para las tropas.

Las agencias de noticias Associated Press (AP) y Reuters, y la televisión catarí Al Jazeera, confirmaron hoy el fallecimiento de trabajadores o colaboradores en el ataque contra el Nasser.

Los palestinos se reúnen frente al hospital Nasser en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 25 de agosto de 2025, tras los ataques israelíes. Foto: AFP
Los palestinos se reúnen frente al hospital Nasser en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 25 de agosto de 2025, tras los ataques israelíes. Foto: AFP
/ -

El ataque consistió en dos impactos y el primero de ellos mató a un camarógrafo de Reuters, que se encontraba en la escalera trabajando. Tras el bombardeo, colegas periodistas y también rescatistas acudieron a atenderle, cuando recibieron un segundo impacto.

Según el Gobierno gazatí, ya son 244 los periodistas y comunicadores en octubre de 2023. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés) ha registrado la muerte de al menos 192 reporteros.

Este organismo estadounidense, con sede en Nueva York, afirma que la ofensiva israelí en la Franja Gaza se ha convertido desde su inicio en octubre de 2023 en desde hace décadas para los periodistas.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC