Escuchar
(2 min)
Columna de humo tras un ataque israel cerca un punto de distribución de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Foto: EFE/EPA/Haitham Imad

Columna de humo tras un ataque israel cerca un punto de distribución de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Foto: EFE/EPA/Haitham Imad

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Columna de humo tras un ataque israel cerca un punto de distribución de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Foto: EFE/EPA/Haitham Imad
Columna de humo tras un ataque israel cerca un punto de distribución de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Foto: EFE/EPA/Haitham Imad
Por Agencia EFE

El Ejército israelí mató este sábado a 12 gazatíes, entre ellos seis niños de dos familias, según informaron dos hospitales de la Franja, en la que es ya una de las jornadas más letales desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 10 de octubre.

Israel mata a 12 gazatíes, incluidos seis niños, en ataques en el norte y sur de Gaza
Oriente Medio

Israel mata a 12 gazatíes, incluidos seis niños, en ataques en el norte y sur de Gaza

El Ejército iraní: las bases y buques de EE.UU. están al alcance de nuestros misiles
Oriente Medio

El Ejército iraní: las bases y buques de EE.UU. están al alcance de nuestros misiles

Trump dice querer evitar un ataque a Irán: “Tenemos muchos barcos y sería fantástico no usarlos”
EEUU

Trump dice querer evitar un ataque a Irán: “Tenemos muchos barcos y sería fantástico no usarlos”

Hamás dice estar dispuesto a traspasar el gobierno de Gaza
Oriente Medio

Hamás dice estar dispuesto a traspasar el gobierno de Gaza