Israel mata a 16 gazatíes en las últimas horas, 8 de ellos mientras buscaban comida

Los ataques israelíes contra la Franja de Gaza mataron en lo que va de viernes al menos a 16 palestinos, incluidas ocho personas que buscaban comida en el devastado enclave, dijeron a EFE fuentes de los hospitales gazatíes.

Uno de los ataques tuvo como objetivo a miembros de los clanes familiares que tratan de asegurar los pocos camiones de ayuda de la ONU que llegan al territorio, y que son asaltados en su mayoría por la población hambrienta.

Cinco personas murieron en el bombardeo, que tuvo lugar en el centro de la Franja de Gaza.

Al menos 61.258 gazatíes murieron en ataques israelíes desde que comenzó la ofensiva, en octubre de 2023, según el recuento de las autoridades sanitarias del enclave, controlado por el grupo islamista Hamás.

Palestinos cargan sacos de harina que obtuvieron de los camiones de ayuda humanitaria que entraron en Gaza por el cruce fronterizo de Zikim, en Jabalia, al norte de la Franja de Gaza, el 1 de agosto de 2025. (Foto de Bashar TALEB / AFP). / BASHAR TALEB

Además, otras 201 personas murieron por causas relacionadas con el hambre, casi la mitad niños, en el asediado territorio, donde Israel controla todos los accesos, según el Ministerio de Sanidad gazatí.

La mayoría fallecieron en las últimas semanas, después de meses de restricciones a la entrada de ayuda humanitaria al enclave.